У Києві маршрутка з людьми провалилася в яму з окропом: фото
Наразі обмежено рух від вулиці Загородньої до площі Либідської
У Києві на вулиці Антоновича маршрутний автобус з пасажирами провалився в яму з окропом.
Про це повідомляє у патрульній поліції Києва.
Раніше повідомлялося, що у Києві біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплотраси - вулицю заливає гарячою водою.
Зазначається, що близько 20:30 патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Антоновича.
Попередньо встановлено, що відбувся прорив труби з гарячою водою, а також відбувся провал асфальтового покриття, в результаті чого автобус отримав механічні пошкодження. За попередньою інформацією в результаті ДТП ніхто не постраждав.
Обмежено рух на вулиці Антоновича (від вул.Загородня до пл.Либідської.)
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, 11 січня на вулиці Госпітальній у Печерському районі Києва стався прорив комунікацій «Київводоканалу».
Аварія сталася на проїжджій. У зв’язку з цим рух вулицею було частково обмежено.