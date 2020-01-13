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    Новини

    У Києві маршрутка з людьми провалилася в яму з окропом: фото

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    У Києві маршрутка з людьми провалилася в яму з окропом - У Києві маршрутка з людьми провалилася в яму з окропом: фото
    У Києві маршрутка з людьми провалилася в яму з окропом
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Наразі обмежено рух від вулиці Загородньої до площі Либідської

    У Києві на вулиці Антоновича маршрутний автобус з пасажирами провалився в яму з окропом.

    Про це повідомляє у патрульній поліції Києва.

    Раніше повідомлялося, що у Києві біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплотраси - вулицю заливає гарячою водою.

    Зазначається, що близько 20:30 патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Антоновича.

    Попередньо встановлено, що відбувся прорив труби з гарячою водою, а також відбувся провал асфальтового покриття, в результаті чого автобус отримав механічні пошкодження. За попередньою інформацією в результаті ДТП ніхто не постраждав.

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    У Києві маршрутка з людьми провалилася в яму з окропом: фото
    У Києві маршрутка з людьми провалилася в яму з окропом: фото
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Обмежено рух на вулиці Антоновича (від вул.Загородня до пл.Либідської.)

    Обставини події встановлюються.

    Нагадаємо, 11 січня на вулиці Госпітальній у Печерському районі Києва стався прорив комунікацій «Київводоканалу».

    Аварія сталася на проїжджій. У зв’язку з цим рух вулицею було частково обмежено.

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