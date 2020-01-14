На проспекті Соборності сталася масштабна ДТП (фото, відео)



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Усі автівки зазнали серйозних механічних пошкоджень Фото: Патрульна поліція Києва

Наслідки ДТП - чотири потрощених автомобілі

Сьогодні, 14січня, вранці на проспекті Соборності в Києві сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Subaru, рухаючись по проспекту Соборності в бік бульвару Дружби Народів, не врахував дорожньої обстановки та виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем BMW, який рухався у попутному напрямку. Останній внаслідок некерованого руху здійснив зіткнення з автомобілем Honda, а той у свою чергу - з автомобілем Volkswagen.

Усі автівки зазнали серйозних механічних пошкоджень.

Ознак наркотичного чи алкогольного сп'яніння у водія транспортного засобу Subaru патрульні не виявили.

На винуватця аварії склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.