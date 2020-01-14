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    На проспекті Соборності сталася масштабна ДТП (фото, відео)

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    <p>Усі автівки зазнали серйозних механічних пошкоджень</p> - На проспекті Соборності сталася масштабна ДТП (фото, відео)

    Усі автівки зазнали серйозних механічних пошкоджень

    Фото: Патрульна поліція Києва

    Наслідки ДТП - чотири потрощених автомобілі

    Сьогодні, 14січня, вранці на проспекті Соборності в Києві сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    За попередньою інформацією, водій автомобіля Subaru, рухаючись по проспекту Соборності в бік бульвару Дружби Народів, не врахував дорожньої обстановки та виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем BMW, який рухався у попутному напрямку. Останній внаслідок некерованого руху здійснив зіткнення з автомобілем Honda, а той у свою чергу - з автомобілем Volkswagen.

    Усі автівки зазнали серйозних механічних пошкоджень.

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    На проспекті Соборності сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    На проспекті Соборності сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    На проспекті Соборності сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    На проспекті Соборності сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    На проспекті Соборності сталася масштабна ДТП (фото, відео)

    Ознак наркотичного чи алкогольного сп'яніння у водія транспортного засобу Subaru патрульні не виявили.

    На винуватця аварії склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

    Національна поліція України ДТП Київ водій ПДР автомобіль
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