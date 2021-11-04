У Києві п’яний водій Skoda влетів у припаркований автомобіль (фото)

Водій отримав від патрульних низку протоколів

3 листопада на вулиці Полковника Потєхіна в Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

На місці інспектори з'ясували, що водій автомобіля Skoda не дотримався безпечної дистанції та скоїв наїзд на припаркований автомобіль Volkswagen. Внаслідок ДТП ушкоджень ніхто не отримав.

Під час спілкування з керманичем Skoda поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння громадянин відмовився.

Охоронці порядку склали на водія протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та винесли постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки) КУпАП.

Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

Як повідомлялося, у ніч на 3 листопада на 90 км автодороги Київ–Харків–Довжанський п'яний водій легковика Daewoo спричинив зіткнення з вантажівкою Iveco.