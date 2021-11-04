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    У Києві п’яний водій Skoda влетів у припаркований автомобіль (фото)

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    В автівці порушника виявлено пусту пляшку з-під алкоголю - У Києві п’яний водій Skoda влетів у припаркований автомобіль (фото)
    В автівці порушника виявлено пусту пляшку з-під алкоголю
    фото: Патрульна поліція Києва

    Водій отримав від патрульних низку протоколів

    3 листопада на вулиці Полковника Потєхіна в Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    На місці інспектори з'ясували, що водій автомобіля Skoda не дотримався безпечної дистанції та скоїв наїзд на припаркований автомобіль Volkswagen. Внаслідок ДТП ушкоджень ніхто не отримав.

    Під час спілкування з керманичем Skoda поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння громадянин відмовився.

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    У Києві п’яний водій Skoda влетів у припаркований автомобіль (фото)
    У Києві п’яний водій Skoda влетів у припаркований автомобіль (фото)
    У Києві п’яний водій Skoda влетів у припаркований автомобіль (фото)
    У Києві п’яний водій Skoda влетів у припаркований автомобіль (фото)

    Охоронці порядку склали на водія протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та винесли постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки) КУпАП.

    Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

    Як повідомлялося, у ніч на 3 листопада на 90 км автодороги Київ–Харків–Довжанський п'яний водій легковика Daewoo спричинив зіткнення з вантажівкою Iveco.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій ПДР автомобіль алкогольне сп'яніння
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    У Києві п’яний водій Skoda влетів у припаркований автомобіль (фото)