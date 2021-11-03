Під Києвом зіткнулися дві вантажівки та два легковики (фото)

Через ДТП рух ускладнено в обох напрямках

У ДТП обійшлося без постраждалих

У середу, 3 листопада, на виїзді на Броварську окружну дорогу сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох транспортних засобів: двох вантажних та двох легкових.

Аварія трапилася поблизу селища Безуглівка близько 9 години ранку. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

За попередніми даними, у результаті ДТП потерпілих немає.

Через ДТП ускладнено рух в обох напрямках.

Обставини автопригоди встановлюються правоохоронцями.

Як повідомлялося, 2 листопада на трасі Київ–Одеса поблизу Віти-Поштової сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися не менше чотирьох легкових автомобілів. Кілька автівок від удару розвернуло поперек смуги руху.