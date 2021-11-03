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    Під Києвом зіткнулися дві вантажівки та два легковики (фото)

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    Через ДТП рух ускладнено в обох напрямках - Під Києвом зіткнулися дві вантажівки та два легковики (фото)
    Через ДТП рух ускладнено в обох напрямках
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    У ДТП обійшлося без постраждалих

    У середу, 3 листопада, на виїзді на Броварську окружну дорогу сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох транспортних засобів: двох вантажних та двох легкових.

    Аварія трапилася поблизу селища Безуглівка близько 9 години ранку. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    За попередніми даними, у результаті ДТП потерпілих немає.

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    Під Києвом зіткнулися дві вантажівки та два легковики (фото)
    Під Києвом зіткнулися дві вантажівки та два легковики (фото)

    Через ДТП ускладнено рух в обох напрямках.

    Обставини автопригоди встановлюються правоохоронцями.

    Як повідомлялося, 2 листопада на трасі Київ–Одеса поблизу Віти-Поштової сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися не менше чотирьох легкових автомобілів. Кілька автівок від удару розвернуло поперек смуги руху.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки Київщина автомобіль
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    Під Києвом зіткнулися дві вантажівки та два легковики (фото)