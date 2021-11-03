  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На трасі Київ–Харків п’яний водій Daewoo врізався у вантажівку (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ДТП сталася в темну пору доби - На трасі Київ–Харків п’яний водій Daewoo врізався у вантажівку (фото)
    ДТП сталася в темну пору доби
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Водій легковика відмовився від проходження тесту на стан сп'яніння

    У ніч на 3 листопада на 90 км автодороги Київ–Харків–Довжанський сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    На місці інспектори встановили, що водій легковика Daewoo спричинив зіткнення з вантажівкою Iveco. У ДТП обійшлося без постраждалих.

    Під час спілкування з водієм Daewoo патрульні помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду водій відмовився.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На трасі Київ–Харків п’яний водій Daewoo врізався у вантажівку (фото)
    На трасі Київ–Харків п’яний водій Daewoo врізався у вантажівку (фото)

    Охоронці правопорядку склали на керманича протоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування) КУпАП.

    Як повідомлялося, 3 листопада на виїзді на Броварську окружну дорогу зіткнулися дві вантажівки та два легкових автомобілі.

    2 листопада на трасі Київ–Одеса поблизу Віти-Поштової сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися не менше чотирьох легкових автомобілів. Кілька автівок від удару розвернуло поперек смуги руху.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки водій Київщина автомобіль алкогольне сп'яніння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На трасі Київ–Харків п’яний водій Daewoo врізався у вантажівку (фото)