На трасі Київ–Харків п’яний водій Daewoo врізався у вантажівку (фото)

Водій легковика відмовився від проходження тесту на стан сп'яніння

У ніч на 3 листопада на 90 км автодороги Київ–Харків–Довжанський сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

На місці інспектори встановили, що водій легковика Daewoo спричинив зіткнення з вантажівкою Iveco. У ДТП обійшлося без постраждалих.

Під час спілкування з водієм Daewoo патрульні помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду водій відмовився.

Охоронці правопорядку склали на керманича протоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування) КУпАП.

Як повідомлялося, 3 листопада на виїзді на Броварську окружну дорогу зіткнулися дві вантажівки та два легкових автомобілі.

2 листопада на трасі Київ–Одеса поблизу Віти-Поштової сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися не менше чотирьох легкових автомобілів. Кілька автівок від удару розвернуло поперек смуги руху.