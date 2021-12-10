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    У Києві п’яний водій ВАЗ протаранив автівку і без лобового скла тікав від поліції (фото, відео)

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    Після ДТП у ВАЗа зім'ята передня частина й вибите лобове скло - У Києві п’яний водій ВАЗ протаранив автівку і без лобового скла тікав від поліції (фото, відео)
    Після ДТП у ВАЗа зім'ята передня частина й вибите лобове скло
    фото: dtp.kiev.ua

    Наздогнати втікача поліції вдалося на Північному мосту

    9 грудня ввечері на вулиці Сержа Лифаря в Деснянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода: Автомобіль ВАЗ протаранив попутну автівку. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Без лобового скла та із зім’ятою передньою частиною ВАЗ поїхав з місця автопригоди.

    Поліцейські зупинили втікача на Північному мосту.

    Як вдалось з’ясувати, кермувальник був у стані алкогольного сп’яніння, це підтвердив Драгер.

    У ДТП обійшлося без травмованих.

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    У Києві п’яний водій ВАЗ протаранив автівку і без лобового скла тікав від поліції (фото, відео)
    У Києві п’яний водій ВАЗ протаранив автівку і без лобового скла тікав від поліції (фото, відео)
    У Києві п’яний водій ВАЗ протаранив автівку і без лобового скла тікав від поліції (фото, відео)
    У Києві п’яний водій ВАЗ протаранив автівку і без лобового скла тікав від поліції (фото, відео)
    У Києві п’яний водій ВАЗ протаранив автівку і без лобового скла тікав від поліції (фото, відео)
    У Києві п’яний водій ВАЗ протаранив автівку і без лобового скла тікав від поліції (фото, відео)
    У Києві п’яний водій ВАЗ протаранив автівку і без лобового скла тікав від поліції (фото, відео)
    фото: dtp.kiev.ua

    Як повідомлялося, 9 грудня в місті Вишгород автомобіль BMW здійснив наїзд на літню жінку, яка рухалася по регульованому пішохідному переходу, сигнал світлофору якого перебував у аварійному режимі у зв'язку з погодними умовами.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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    У Києві п’яний водій ВАЗ протаранив автівку і без лобового скла тікав від поліції (фото, відео)