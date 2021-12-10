У Києві п’яний водій ВАЗ протаранив автівку і без лобового скла тікав від поліції (фото, відео)
Наздогнати втікача поліції вдалося на Північному мосту
9 грудня ввечері на вулиці Сержа Лифаря в Деснянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода: Автомобіль ВАЗ протаранив попутну автівку. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».
Без лобового скла та із зім’ятою передньою частиною ВАЗ поїхав з місця автопригоди.
Поліцейські зупинили втікача на Північному мосту.
Як вдалось з’ясувати, кермувальник був у стані алкогольного сп’яніння, це підтвердив Драгер.
У ДТП обійшлося без травмованих.
Як повідомлялося, 9 грудня в місті Вишгород автомобіль BMW здійснив наїзд на літню жінку, яка рухалася по регульованому пішохідному переходу, сигнал світлофору якого перебував у аварійному режимі у зв'язку з погодними умовами.