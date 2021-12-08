Біля метро «Чернігівська» чоловік потрапив під колеса авто (відео)

Пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці

У середу, 8 грудня, на Братиславській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Перед шляхопроводом поблизу станції метро «Чернігівській» автомобіль збив пішохода.

Чоловік отримав серйозні травми. На місці працюють правоохоронці. Очікується приїзд швидкої допомоги.

Слід зазначити, що на даній ділянці дороги немає пішохідних переходів.

Нагадаємо, 30 листопада в селі Самгородок, що поблизу Сквири на Київщині, поблизу магазину водій збив трьох людей та втік з місця ДТП.

29 листопада у місті Бровари 34-річний водій автомобіля Volkswagen Bora здійснив наїзд на 12-річну дівчинку, яка переходила проїжджу частину дороги по пішохідному переходу.

7 листопада на вулиці Сергія Москаленка у Броварах сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Volkswagen Transporter здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих травм 81-річний пенсіонер загинув.