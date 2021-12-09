ДТП із 13 загиблими: суд арештував водія вантажівки

На суді водій заявив, що не вважає себе винним в аварії

Підозрюваного заарештували на два місяці

У Чернігові Новозаводський районний суд відправив під варту водія вантажівки, який за версією правоохоронців, спричинив смертельну ДТП у Чернігівській області, внаслідок якої загинуло 13 осіб, інформує «Суспільне».

Зазначається, що взяти під варту водія просила прокуратура.

На суді водій заявив, що не вважає себе винним в аварії. За версією правоохоронців, він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршруткою.

Водію загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

Підозрюваний є уродженцем Чернігівського району, йому 44 роки.

8 грудня на Чернігівщині було оголошено жалобу за загиблими у масштабній ДТП.

7 грудня у Чернігівській області неподалік села Брусилів у вівторок вранці маршрутка зіткнулась із вантажівкою. Зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом «Чернігів-Сосниця» сталося о 7:55 на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч.

Наступного дня поліція повідомила про затримання водія вантажівки. Він також постраждав і зараз перебуває в лікарні під охороною.

За фактом ДТП поліція відкрила справу за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей).

Прокурор назвав імовірну причину смертельної аварії на Чернігівщині.







