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    Під Києвом бізнесмен на BMW збив жінку (фото)

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    ДТП сталася на пішохідному переході - Під Києвом бізнесмен на BMW збив жінку (фото)
    ДТП сталася на пішохідному переході
    фото: Нацполіція

    У результаті ДТП 70-річна жінка отримала тілесні ушкодження

    9 грудня близько 8:50 у місті Вишгород автомобіля BMW здійснив наїзд на літню жінку, яка рухалася по регульованому пішохідному переходу, сигнал світлофору якого перебував у аварійному режимі у зв'язку з погодними умовами. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За попередніми даними, 35-річний приватний підприємець рухався у крайній правій смузі в напрямку села Хотянівка та не помітив жінку-пішохода.

    У результаті ДТП 70-річна жінка отримала тілесні ушкодження та госпіталізована до медичного закладу. Водій автівки не постраждав.

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    Під Києвом бізнесмен на BMW збив жінку (фото)
    Під Києвом бізнесмен на BMW збив жінку (фото)
    фото: Нацполіція

    На місці події працюють співробітники відділу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції.

    Після встановлення усіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

    Нагааємо, 8 грудня на вул. Братиславській поблизу станції метро «Чернігівській» автомобіль збив пішохода.

    30 листопада в селі Самгородок, що поблизу Сквири на Київщині, поблизу магазину водій збив трьох людей та втік з місця ДТП.

    29 листопада у місті Бровари 34-річний водій автомобіля Volkswagen Bora здійснив наїзд на 12-річну дівчинку, яка переходила проїжджу частину дороги по пішохідному переходу.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль жінка
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    Під Києвом бізнесмен на BMW збив жінку (фото)