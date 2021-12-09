Під Києвом бізнесмен на BMW збив жінку (фото)

У результаті ДТП 70-річна жінка отримала тілесні ушкодження

9 грудня близько 8:50 у місті Вишгород автомобіля BMW здійснив наїзд на літню жінку, яка рухалася по регульованому пішохідному переходу, сигнал світлофору якого перебував у аварійному режимі у зв'язку з погодними умовами. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередніми даними, 35-річний приватний підприємець рухався у крайній правій смузі в напрямку села Хотянівка та не помітив жінку-пішохода.

У результаті ДТП 70-річна жінка отримала тілесні ушкодження та госпіталізована до медичного закладу. Водій автівки не постраждав.

На місці події працюють співробітники відділу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції.

Після встановлення усіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Нагааємо, 8 грудня на вул. Братиславській поблизу станції метро «Чернігівській» автомобіль збив пішохода.

30 листопада в селі Самгородок, що поблизу Сквири на Київщині, поблизу магазину водій збив трьох людей та втік з місця ДТП.

29 листопада у місті Бровари 34-річний водій автомобіля Volkswagen Bora здійснив наїзд на 12-річну дівчинку, яка переходила проїжджу частину дороги по пішохідному переходу.