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    Події в Україні

    На Полтавщині перекинувся автобус з пасажирами (фото)

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    Автобус &laquo;Scania&raquo;, за кермом якого перебував 56-річний водій, з&rsquo;їхав у кювет та перекинувся на бік - На Полтавщині перекинувся автобус з пасажирами (фото)
    Автобус «Scania», за кермом якого перебував 56-річний водій, з’їхав у кювет та перекинувся на бік
    пресслужба ГУНПв Полтавській області

    Водія та десятьох пасажирів доставили на обстеження до Лубенської лікарні

    На Полтавщині перекинувся автобус з пасажирами, на обстеження до лікарні доставили водія та десятьох постраждалих. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Полтавській області.

    Аварія сталася 11 жовтня близько 6:40 на трасі Київ – Харків – Довжанський поблизу села Карпилівка Лубенського району. Автобус «Scania», за кермом якого перебував 56-річний водій, з’їхав у кювет та перекинувся на бік. Водій здійснює нерегулярні перевезення. Автобус рухався у бік Києва, розповіла Юлія Кваша.

    Водія та десятьох пасажирів доставили на обстеження до Лубенської лікарні. Загалом в автобусі перебували 22 пасажири та двоє водіїв.

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    На Полтавщині перекинувся автобус з пасажирами (фото)
    На Полтавщині перекинувся автобус з пасажирами (фото)

    Через аварію у поліції можуть розпочати кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

    Нагадаємо, у Львівській області п'ятеро людей постраждали в ДТП за участю рейсового автобуса та легкового автомобіля.

    Зазначимо, 5 жовтня на трасі Київ – Чоп у Львівській області трапилася моторошна аварія за участю п’яти автівок. Внаслідок ДТП загинула одна людина .

    Пізніше 27 вересня на Вінниччині на заокругленій ділянці дороги водій автомобіля Fiat Doblo з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

    Також на Одещині сталася ДТП за участі поліцейських, постраждали чотири людини.

    Теги: ДТП дороги водій аварія Полтавщина перевезення
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    На Полтавщині перекинувся автобус з пасажирами (фото)