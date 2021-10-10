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    У Києві сталася моторошна ДТП з маршруткою (відео)

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    У Києві після зіткнення з легковим автомобілем перекинулася маршрутка - У Києві сталася моторошна ДТП з маршруткою (відео)
    У Києві після зіткнення з легковим автомобілем перекинулася маршрутка
    Фото: Вартові.Еспресо

    На в'їзді до Києва маршрутку протаранив Volkswagen, автобус із пасажирами перекинувся та влетів у опору

    На Броварському проспекті сталася масштабна ДТП з маршрутним пасажирським автобусом. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    Як розповіли свідки події, водій Volkswagen Passat, рухаючись з боку Броварів на великій швидкості, перелаштовуючись зі смуги в смугу, протаранив в задню частину маршрутний автобус з пасажирами та зачепив попутний кросовер Toyota.

    Від удару автобус перекинувся та, вилетівши на роздільну смугу, протаранив опору рекламного щита. На місце пригоди терміново виїхали медики та рятувальники ДСНС. З тяжкими травмами госпіталізовано водія Volkswagen.

    Щоб дістати його з понівеченої автівки, рятувальникам довелось розрізати авто спецінструментом. Також госпіталізували декількох пасажирів автобуса, одну з пасажирок в тяжкому стані.

    Через автопригоду повністю перекритий проїзд проспектом на в'їзді в Київ.

    Зазначимо, 5 жовтня на трасі Київ – Чоп у Львівській області трапилася моторошна аварія за участю п’яти автівок. Внаслідок ДТП загинула одна людина .

    Пізніше 27 вересня на Вінниччині на заокругленій ділянці дороги водій автомобіля Fiat Doblo з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

    Також на Одещині сталася ДТП за участі поліцейських, постраждали чотири людини.

    Теги: ДТП Київ ДСНС дороги водій аварія рятувальники
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    У Києві сталася моторошна ДТП з маршруткою (відео)