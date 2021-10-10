Мати Співачки Камалії потрапила у ДТП

Співачка та її мати подякували правоохоронцям за швидку реакцію на транспортну пригоду

Аварія за участі мами артистки сталася на трасі Київ-Чернігів

44-річна українська співачка Камалія шокувала жахливою новиною. Мама артистки – Інна Шмаренкова потрапила в ДТП, аварія сталася на трасі Київ-Чернігів, повідомляє WomanEL.

«На маму на трасі Київ-Чернігів наїхала фура і навіть не зупинилася! Втікши з місця події! Мама була за кермом, але, Слава Господу Богу, не постраждала. Я вже не знаю, скільки виродків ганятимуть на дорозі, особливо на таких вантажних машинах. Постфактум, спасибі поліції, не змусили занадто довго чекати! Приїхали через годину. А на дорозі зі знаками 50 км /год і ремонт дороги, поки ми стояли і чекали поліцію, аварійний знак примудрилася збити машина», – написала Камалія в Instagram.

View this post on Instagram Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Нагадаємо, раніше співачка і заслужена артистка України Камалія Захур повідомила про те, що вся її сім’я захворіла на коронавірус.

Співачка зазначила, що лікарі порекомендували не залежуватися, ходити гуляти на вулиці, пити побільше води, і при найменшому погіршенні стану їхати в лікарню.

Читайте також: Співачку Камалію пограбували у столичному магазині