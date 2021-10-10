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    Мати Співачки Камалії потрапила у ДТП

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    Співачка та її мати подякували правоохоронцям за швидку реакцію на транспортну пригоду - Мати Співачки Камалії потрапила у ДТП
    Співачка та її мати подякували правоохоронцям за швидку реакцію на транспортну пригоду
    фото з відкритих джерел

    Аварія за участі мами артистки сталася на трасі Київ-Чернігів

    44-річна українська співачка Камалія шокувала жахливою новиною. Мама артистки – Інна Шмаренкова потрапила в ДТП, аварія сталася на трасі Київ-Чернігів, повідомляє WomanEL.

    «На маму на трасі Київ-Чернігів наїхала фура і навіть не зупинилася! Втікши з місця події! Мама була за кермом, але, Слава Господу Богу, не постраждала. Я вже не знаю, скільки виродків ганятимуть на дорозі, особливо на таких вантажних машинах. Постфактум, спасибі поліції, не змусили занадто довго чекати! Приїхали через годину. А на дорозі зі знаками 50 км /год і ремонт дороги, поки ми стояли і чекали поліцію, аварійний знак примудрилася збити машина», – написала Камалія в Instagram.

    Нагадаємо, раніше співачка і заслужена артистка України Камалія Захур повідомила про те, що вся її сім’я захворіла на коронавірус.

    Співачка зазначила, що лікарі порекомендували не залежуватися, ходити гуляти на вулиці, пити побільше води, і при найменшому погіршенні стану їхати в лікарню.

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    Теги: ДТП Київ дороги аварія Камалія співачка Instagram
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    Мати Співачки Камалії потрапила у ДТП