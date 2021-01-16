У Києві п’яний водій заснув за кермом автівки під час руху (відео)

Патрульні помітили водія, який спав за кермом авто посеред дороги

Нещодавно на проспекті Валерія Лобановського в Києві увагу патрульних привернув Nissan, що стояв посеред дороги. Транспортний засіб був пошкоджений, а двигун заведений.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульні вирішили з'ясувати причину дивної зупинки автомобіля. Як виявилося – водій спав за кермом. Інспектори постукали у вікно, щоб розбудити керманича, але як тільки той прокинувся, автомобіль почав рух.

Під час спілкування з водієм патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.

На вимогу інспекторів водій погодився пройти освідування у медичному закладі, але в кабінеті лікаря передумав та відмовився.

На 47-річного чоловіка патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

Як повідомлялося, днями на вулиці Вадима Гетьмана в Києві патрульні поліцейські зупинили п'яного водія KIA. На вимогу інспекторів 44-річний чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат - 2,03 проміле алкоголю. Водій пояснив патрульним, що вживав перед поїздкою різні алкогольні напої та всіх пригадати не зміг. «Пив горілку, ром, коньяк, коктейлі», - пояснив він патрульним свій стан.