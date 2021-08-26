У Києві п’яний, як чіп, водій заснув за кермом у заторі (фото, відео)

Водій спав прямо за кермом посеред смуги руху транспорту

Тест на Драгер показав у водія перевищення дозволеної норми алкоголю в 16 разів

25 серпня п’яний водій Volkswagen заснув за кермом у заторі. Це сталося біля ТРЦ «Проспект» неподалік станції метро «Чернігівська». Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Автомобіль стояв посеред смуги руху. Водії інших автівок зупинилися, думали, що чоловіку стало зле. А тут все «добре».

На місце прибула патрульна поліція.

Тест на стан алкогольного сп’яніння на Драгер показав 3,31 проміле.

Патрульні склали на водія адміністративний протокол.

Як повідомлялося, 24 серпня близько 23 години у селі Нові Петрівці Вишгородського району поліцейський на автомобілі Volkswagen збив чоловіка.