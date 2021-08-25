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    Внаслідок перекидання автобуса в Києві постраждали чотири дитини (фото)

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    Водій&nbsp;наїхав на бордюр, внаслідок чого автобус перекинувся - Внаслідок перекидання автобуса в Києві постраждали чотири дитини (фото)
    Водій наїхав на бордюр, внаслідок чого автобус перекинувся
    Фото: Нацполіція

    Поліція встановлює обставини перекидання автобуса сполученням Кишинів–Москва

    Столичні поліцейські встановлюють обставини ДТП за участю пасажирського автобуса сполученням Кишинів–Москва, що сталась у ніч на 25 серпня в Києві. Про це повідомляє пресслужба поліція Києва.

    Повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію 102 о 01:50. На місце аварії на вул. Олени Теліги виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП поліції Києва та лікарі.

    Попередньо правоохоронці встановили, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням та наїхав на бордюр, внаслідок чого автобус перекинувся.

    У результаті ДТП вісім пасажирів, серед яких чотири малолітні дитини, отримали тілесні ушкодження. Лікарі оглянули потерпілих та надали необхідну медичну допомогу.

    Поліцейські перевірили стан водія на алкогольне сп’яніння. Драгер показав, що чоловік був тверезий.

    Дана подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Після проведення перевірки буде надана відповідна правова кваліфікація.

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    Внаслідок перекидання автобуса в Києві постраждали чотири дитини (фото)
    Внаслідок перекидання автобуса в Києві постраждали чотири дитини (фото)

    Як повідомлялося, ДТП сталася поблизу автозаправної станції. Автобус пройшов у лічених сантиметрах від бензовоза, який саме стояв біля АЗС.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій розслідування
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    Внаслідок перекидання автобуса в Києві постраждали чотири дитини (фото)