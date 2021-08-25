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    У ДТП на Полтавщині загинули двоє людей, дитина опинилася у лікарні

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    Причина й обставини аварії наразі встановлюються - У ДТП на Полтавщині загинули двоє людей, дитина опинилася у лікарні
    Причина й обставини аварії наразі встановлюються
    Фото з відкритих джерел

    Унаслідок аварії загинули двоє пасажирів автомобіля Kia Cerato 1975 й 1977 року народження

    На автодорозі М03, поблизу села Розсошенці, водій автомобіля Kia Cerato не впорався з керуванням та наїхав на відбійник. Внаслідок аварії загинули двоє осіб, ще двоє госпіталізовані – серед них дитина. Про це пише пресслужба поліції.

    Згідно з даними правоохоронців, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє пасажирів автомобіля Kia Cerato 1975 й 1977 року народження. Водій та неповнолітня дитина були одразу госпіталізовані до медичних закладів.

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    У ДТП на Полтавщині загинули двоє людей, дитина опинилася у лікарні
    У ДТП на Полтавщині загинули двоє людей, дитина опинилася у лікарні

    «За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – відзначає пресслужба поліції.

    Причина й обставини аварії наразі встановлюються.

    Нагадаємо, відомий український рекордсмен разом з донькою розбився у ДТП.

    Також, внаслідок перекидання автобуса в Києві постраждали чотири дитини.

    У Запорізькій області, на автодорозі «Харків-Сімферополь» сталася аварія, в якій загинуло 4 людини, з них 2 дітей, ще 2 людини госпіталізовані.

    Теги: ДТП водій аварія Полтавщина
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    У ДТП на Полтавщині загинули двоє людей, дитина опинилася у лікарні