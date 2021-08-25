У ДТП на Полтавщині загинули двоє людей, дитина опинилася у лікарні

Унаслідок аварії загинули двоє пасажирів автомобіля Kia Cerato 1975 й 1977 року народження

На автодорозі М03, поблизу села Розсошенці, водій автомобіля Kia Cerato не впорався з керуванням та наїхав на відбійник. Внаслідок аварії загинули двоє осіб, ще двоє госпіталізовані – серед них дитина. Про це пише пресслужба поліції.

Згідно з даними правоохоронців, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє пасажирів автомобіля Kia Cerato 1975 й 1977 року народження. Водій та неповнолітня дитина були одразу госпіталізовані до медичних закладів.

«За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – відзначає пресслужба поліції.

Причина й обставини аварії наразі встановлюються.

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