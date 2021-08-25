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    Під Києвом поліцейський на автівці збив чоловіка

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    ДТП сталась на неосвітленій ділянці дороги - Під Києвом поліцейський на автівці збив чоловіка
    ДТП сталась на неосвітленій ділянці дороги
    Фото: Нацполіція

    У результаті ДТП поліцейський і потерпілий потрапили до лікарні

    У вівторок, 24 серпня, близько 23 години у селі Нові Петрівці Вишгородського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі поліцейського. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За даними правоохоронців, 28-річний старший лейтенант поліції на автомобілі Volkswagen рухався по вулиці Свято-Покровська, де сталося зіткнення з пішоходом.

    За даними поліції, чоловік вибіг на проїжджу частину неосвітленої ділянки дороги в непризначеному для переходу місці.

    Потерпілого, 1998 року народження, та поліцейського шпиталізували.

    Наразі Державне бюро розслідувань проводить розслідування за даним фактом.

    Як повідомлялося, днями у Києві водій за кермом легковика «Акура» наїхав на відому ведучу і журналістку Наталію Влащенко, переїхавши їй ногу. Інцидент стався на розі вулиць Короленківської та Жилянської в Голосіївському районі столиці. Водій втік з місця ДТП.

    Незабаром з’ясувалося, що правоохоронці вже знайшли водія-порушника – ним виявився 33-річний житель столиці.

    У Конотопі Сумської області прокурор на смерть збив 81-річну бабусю та втік з місця ДТП. Розпочато службове розслідування.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина розслідування Державне бюро розслідувань
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    Під Києвом поліцейський на автівці збив чоловіка