Під Києвом поліцейський на автівці збив чоловіка

У результаті ДТП поліцейський і потерпілий потрапили до лікарні

У вівторок, 24 серпня, близько 23 години у селі Нові Петрівці Вишгородського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі поліцейського. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За даними правоохоронців, 28-річний старший лейтенант поліції на автомобілі Volkswagen рухався по вулиці Свято-Покровська, де сталося зіткнення з пішоходом.

За даними поліції, чоловік вибіг на проїжджу частину неосвітленої ділянки дороги в непризначеному для переходу місці.

Потерпілого, 1998 року народження, та поліцейського шпиталізували.

Наразі Державне бюро розслідувань проводить розслідування за даним фактом.

Як повідомлялося, днями у Києві водій за кермом легковика «Акура» наїхав на відому ведучу і журналістку Наталію Влащенко, переїхавши їй ногу. Інцидент стався на розі вулиць Короленківської та Жилянської в Голосіївському районі столиці. Водій втік з місця ДТП.

Незабаром з’ясувалося, що правоохоронці вже знайшли водія-порушника – ним виявився 33-річний житель столиці.

У Конотопі Сумської області прокурор на смерть збив 81-річну бабусю та втік з місця ДТП. Розпочато службове розслідування.