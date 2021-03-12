У Києві різко зміниться погода: рятувальники попередили про сніг та ожеледицю

12 березня у Києві погода буде зимовою

Рятувальники дали поради водіям та пішоходам

Погода 12 березня у Києві ускладниться. Вранці та вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а рятувальники попереджають про ожеледицю на дорогах.

Як повідомляє Київська міська держадміністрація, за прогнозом синоптиків, опади розпочнуться близько 11-ї ранку. Можливий мокрий сніг із переходом у дощ. Температура вдень -1°С – 0°С.

У відомстві зазначили, що комунальна корпорація Київавтодор готова до погіршення погодних умов: має 586 одиниць спеціальної техніки та працює у цілодобовому режимі. Воно до початку опадів, дорожники розпочнуть превентивну обробку доріг і тротуарів.

У комунальній корпорації закликали водіїв бути обачними на дорогах, а також за можливості не використовувати власні авто під час снігопаду.

Рятувальники дали поради водіям під час ожеледиці:

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Працівники ДСНС дали поради й пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Як відомо, у п'ятницю 12 березня в Україні різко погіршиться погода.