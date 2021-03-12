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    У Києві різко зміниться погода: рятувальники попередили про сніг та ожеледицю

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    12 березня у Києві погода буде зимовою - У Києві різко зміниться погода: рятувальники попередили про сніг та ожеледицю
    12 березня у Києві погода буде зимовою
    Фото з відкритих джерел

    Рятувальники дали поради водіям та пішоходам

    Погода 12 березня у Києві ускладниться. Вранці та вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а рятувальники попереджають про ожеледицю на дорогах.

    Як повідомляє Київська міська держадміністрація, за прогнозом синоптиків, опади розпочнуться близько 11-ї ранку. Можливий мокрий сніг із переходом у дощ. Температура вдень -1°С – 0°С.

    У відомстві зазначили, що комунальна корпорація Київавтодор готова до погіршення погодних умов: має 586 одиниць спеціальної техніки та працює у цілодобовому режимі. Воно до початку опадів, дорожники розпочнуть превентивну обробку доріг і тротуарів.

    У комунальній корпорації закликали водіїв бути обачними на дорогах, а також за можливості не використовувати власні авто під час снігопаду.

    Рятувальники дали поради водіям під час ожеледиці:

    • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
    • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
    • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
    • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

    Працівники ДСНС дали поради й пішоходам:

    • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
    • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
    • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
    • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
    • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

    Як відомо, у п'ятницю 12 березня в Україні різко погіршиться погода.

    Теги: прогноз погоди ДСНС водій надзвичайні ситуації автомобіль рятувальники Київавтодор снігопад дощ
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