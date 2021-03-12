Сніг і до -15: в Україні різко погіршиться погода

В Україні різко погіршиться погода: мокрий сніг, сильний вітер і до -15°

Синоптики прогнозують мокрий сніг, сильний вітер і до -15°

У п'ятницю, 12 березня, в Україні буде хмарна з проясненнями, холодна, вітряна та багата на опади погода. У Карпатах очікуються хуртовини.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, синоптики прогнозують вночі у західних областях, вдень в Україні, крім східних та південно-східних областей, мокрий сніг, вдень на заході з дощем.

Вітер південний, 7-12 м/с, вночі у західній частині, вранці та вдень в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, на Лівобережжі 10-15° морозу, у західних областях близько 0°, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на заході країни та Одещині 3-8° тепла.

В Карпатах вночі значний, вдень помірний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина, температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві 12 березня вночі буде без опадів, вдень мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.