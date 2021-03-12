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    Сніг і до -15: в Україні різко погіршиться погода

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    В Україні різко погіршиться погода: мокрий сніг, сильний вітер і до -15&deg; - Сніг і до -15: в Україні різко погіршиться погода
    В Україні різко погіршиться погода: мокрий сніг, сильний вітер і до -15°

    Синоптики прогнозують мокрий сніг, сильний вітер і до -15°

    У п'ятницю, 12 березня, в Україні буде хмарна з проясненнями, холодна, вітряна та багата на опади погода. У Карпатах очікуються хуртовини.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, синоптики прогнозують вночі у західних областях, вдень в Україні, крім східних та південно-східних областей, мокрий сніг, вдень на заході з дощем.

    Вітер південний, 7-12 м/с, вночі у західній частині, вранці та вдень в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с.

    Температура вночі 4-9°, на Лівобережжі 10-15° морозу, у західних областях близько 0°, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на заході країни та Одещині 3-8° тепла.

    В Карпатах вночі значний, вдень помірний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина, температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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    У Києві 12 березня вночі буде без опадів, вдень мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр снігопад вітер
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