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    У Києві сквер назвали на честь загиблого Павла Шеремета

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    <p>Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля</p> - У Києві сквер назвали на честь загиблого Павла Шеремета

    Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля

    Пропозицію щодо назви скверу підтримав колектив видання «Українська правда», де працював Павло Шеремет

    Київська комісія з питань найменувань підтримала пропозицію щодо присвоєння земельній ділянці на перетині вулиць Рейтарської та Стрілецької у Шевченківському районі назви «Сквер імені Павла Шеремета».

    Про це 20 лютого повідомляється на сторінці Управління екології та природних ресурсів Київміськадміністрації у Facebook.

    «Дану пропозицію підтримано колективом видання «Українська правда» та обговорено з представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ», - говориться у повідомленні.

    Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет

    За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

    Цивільна дружина вбитого, редактор видання Олена Притула вимагає визнати її потерпілою, йдеться у скарзі, поданій адвокатом сім'ї Шеремета Андрієм Мамалигою до Печерського районного суду Києва. Вона також переконана, що вибух, який стався у Києві на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького 20 липня 2016 року, був терористичним актом.

    У ГПУ зазначили, що слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета не встановило в злочині ознак терористичного акту.

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