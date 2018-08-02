Генпрокуратура не бачить підстав вважати вбивство Шеремета терактом



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Місце вбивства Павла Шеремета

Експертиза встановила потужність вибухового пристрою - від 350 до 700 грамів в тротиловому еквіваленті, що є незначним для ураження багатьох цілей

Слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета не встановило в злочині ознак терористичного акту, повідомляє в четвер українські ЗМІ з посиланням на пояснення Генпрокуратури.

«Суб'єктивна сторона складу злочину за ст.258 КК (теракт - ІФ) передбачає порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, вплив на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади», - йдеться в повідомленні.

Водночас у відомстві стверджують, що «на час реєстрації виробництва і на сьогоднішній день таких ознак не встановлено».

Також правоохоронці зазначають, що експертиза встановила потужність вибухового пристрою - від 350 до 700 грамів в тротиловому еквіваленті, що є незначним для ураження багатьох цілей. «Спосіб кріплення пристрою, спрямованість вибухової хвилі і її елементів на ураження виключно в салон автомобіля (саме сидіння водія) виключають можливість ураження інших осіб», - йдеться в поясненнях.

У Генпрокуратурі кажуть, що їхні співробітники з нагляду над Службою безпеки України вивчали кримінальне провадження і також не встановили підстав для кваліфікації вбивства як теракту. Також повідомляється, що прокурор, який є процесуальним керівником у справі, і двоє слідчих Нацполіціі звільнені від інших розслідувань для концентрації «зусилля виключно на цьому проваджені».

Нагадаємо, цивільна дружина вбитого, редактор видання Олена Притула вимагає визнати її потерпілою, йдеться у скарзі, поданій адвокатом сім'ї Шеремета Андрієм Мамалигою до Печерського районного суду Києва. Вона також переконана, що вибух, який стався у Києві на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького 20 липня 2016 року, був терористичним актом.

Раніше перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін заявив, що слідство встановило людину, який може бути причетна до вбивства журналіста Павла Шеремета, але потрібно ще його ідентифікувати.

У Генпрокуратурі повідомили, що у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета про підозру поки що нікому не повідомлялося.

Як повідомлялося, правоохоронці досі не мають значних зрушень у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Трагедія сталася на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).