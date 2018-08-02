Близькі журналіста Шеремета подають до суду на Луценка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Никита Кузьмин Олена Притула і Павло Шеремет

Цивільна дружина вимагає визнати її потерпілою у справі про вбивство Шеремета

Сім'я і близькі убитого журналіста Павла Шеремета подали позов у суд на бездіяльність генерального прокурора Юрія Луценка.

Зокрема, цивільна дружина вбитого, редактор видання Олена Притула вимагає визнати її потерпілою, йдеться у скарзі, поданій адвокатом сім'ї Шеремета Андрієм Мамалигою до Печерського районного суду Києва. Вона також переконана, що вибух, який стався у Києві на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького 20 липня 2016 року, був терористичним актом.

«Зухвалість, з якою діяли терористи, вказує, що метою злочину було не вбивство Павла Шеремета, а отримання психологічного ефекту у вигляді паніки і пригніченості свідків теракту, телеглядачів і близьких загиблого Павла Шеремета у власній безпеці. Очевидно, що злочин скоєно з метою залякування як всього населення, так і журналістів зокрема», - вважає вона.

Ще 27 лютого 2018 року Притула звернулася до генпрокурора із заявою, в якій просила розслідувати цю справу як теракт, який привів до загибелі людини.

«Але до 1 серпня Юрій Луценко на цю заяву не відреагував - досудове розслідування по ч.3 ст.258 КК не розпочато. Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє оскаржити таку бездіяльність генпрокурора», - йдеться у публікації.

Тому Притула просить суд зобов'язати генпрокурора «невідкладно внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і почати розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.258 Кримінального кодексу України, а саме вчинення терористичного акту 20 липня 2016 року, що призвело до загибелі Павла Шеремета».

Також цивільна дружина загиблого вимагає зобов'язати Луценка визнати її потерпілою у цій справі і допустити до участі в процесі Мамалигу.

Раніше перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін заявив, що слідство встановило людину, який може бути причетна до вбивства журналіста Павла Шеремета, але потрібно ще його ідентифікувати.

У Генпрокуратурі повідомили, що у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета про підозру поки що нікому не повідомлялося.

Як повідомлялося, правоохоронці досі не мають значних зрушень у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Трагедія сталася на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Джерело: Українська правда