Хлопчика, якого утримували у посольстві Данії у Києві, віддали матері



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Даніель з матір'ю поїхали додому у Запоріжжя

2-річного Даніеля Моргенсона, викраденого в Запоріжжі, якого незаконно утримували в посольстві Данії, повернули матері, громадянці України.

Про це повідомляє глава МЗС Павло Клімкін.

Він зазначив, що Даніель з матір'ю поїхали додому.

«Даніель з мамою вийшли з посольства Данії і поїхали додому. Батьки уклали угоду і надалі спільно виховуватимуть сина», — повідомив глава МЗС.

Клімкін висловив особливу подяку міністру закордонних справ Данії, Андерсу Самуельсену, за допомогу у владнанні питання.

«Зробили все, аби справа вирішилась якомога менш травматично для дитини», — додав міністр.

Даніель з мамою вийшли з Посольства Данії і поїхали додому. Батьки уклали угоду і надалі спільно виховуватимуть сина.Дякую колегам,особливо моєму другові @anderssamuelsen, і усім,хто допомагав з сторони.Зробили все,аби справа вирішилась якомога менш травматично для дитини pic.twitter.com/hNKhUwy2Ku — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 травня 2019 р.

Нагадаємо, 9 травня стало відомо, що 2-річний хлопчик Даніель перебуває у посольстві Данії в Києві. Напередодні, за словами, матері дитини, Анастасії, батько хлопчика, данець Могенсен Ян Ког, вивіз сина із Запоріжжя.

Жінка стверджує, що розлучилася з данцем та повернулася до України з дитиною у законний спосіб, тому категорично проти вивезення сина за кордон. Глава МЗС Павло Клімкін закликав посольство допустити до дитини матір і вирішити справу «по-людськи».