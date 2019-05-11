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    Хлопчика, якого утримували у посольстві Данії у Києві, віддали матері

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    Хлопчика, якого утримували у посольстві Данії у Києві, віддали матері

    Даніель з матір'ю поїхали додому у Запоріжжя

    2-річного Даніеля Моргенсона, викраденого в Запоріжжі, якого незаконно утримували в посольстві Данії, повернули матері, громадянці України. 

    Про це повідомляє глава МЗС Павло Клімкін.

    Він зазначив, що Даніель з матір'ю поїхали додому.

    «Даніель з мамою вийшли з посольства Данії і поїхали додому. Батьки уклали угоду і надалі спільно виховуватимуть сина», — повідомив глава МЗС.

    Клімкін висловив особливу подяку міністру закордонних справ Данії, Андерсу Самуельсену, за допомогу у владнанні питання.

    «Зробили все, аби справа вирішилась якомога менш травматично для дитини», — додав міністр.

    Нагадаємо, 9 травня стало відомо, що 2-річний хлопчик Даніель перебуває у посольстві Данії в Києві. Напередодні, за словами, матері дитини, Анастасії, батько хлопчика, данець Могенсен Ян Ког, вивіз сина із Запоріжжя.

    Жінка стверджує, що розлучилася з данцем та повернулася до України з дитиною у законний спосіб, тому категорично проти вивезення сина за кордон. Глава МЗС Павло Клімкін закликав посольство допустити до дитини матір і вирішити справу «по-людськи».

    Запоріжжя МЗС Павло Клімкін батьки
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