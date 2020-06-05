У Києві сплеск коронавірусу, але поминальні дні влада не скасувала документ



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У вихідні кияни поїдуть на кладовища

Столична влада організує перевезення пасажирів до міських кладовищ

У вихідні, 6, 7, 8 червня, у Києві відбудуться поминальні дні. Міська влада традиційно організує перевезення пасажирів до міських кладовищ під час поминальної суботи. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Завтра, 6 червня, відбудеться батьківська поминальна субота. Йтимуть люди на кладовища і в неділю та понеділок. Про перенесення поминальних днів ми домовлялися з главами конфесій напередодні Великодня. Міська влада традиційно організує перевезення пасажирів до міських кладовищ», - сказав мер.

За його словами, в ці дні збільшать кількість рухомого складу на регулярних маршрутах міського транспорту та будуть організовані додаткові пасажирські маршрути. Найбільше їх буде 6 червня.

«7 і 8 червня додаткові маршрути працюватимуть зі зменшеною кількістю – в залежності від пасажиропотоку», - підкреслив Кличко.

Як повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації, для перевезень киян буде задіяно 372 автобуси, 223 тролейбуси та 141 трамвай. Крім того, на цей період організовані додаткові автобусні маршрути до основних міських кладовищ, а саме: Південного, Північного, Лісового.

Перелік маршрутів





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Нагадаємо, станом на ранок 5 червня, у Києві підтверджено 3292 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 82 особи.

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