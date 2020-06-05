Статистика не радує: за добу у Києві понад 80 нових випадків Covid-19



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Після послаблення обмежень у Києві спостерігається зростання захворюваності

За добу від коронавірусу одужало 27 мешканців Києва

Станом на ранок 5 червня, у Києві підтверджено 3292 випадки Covid-19.

Таким чином, за добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 82 особи. За попередню добу збільшення складало 77 осіб. З початку епідемії у Києві одужали 876 людей (за добу 27), померли 73 особи (за добу 4).

У Київській області зафіксовано 1711 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 38 осіб. За попередню добу збільшення складало 21 особу. Загалом одужали 472 людини, померли – 37.

Загалом в Україні підтверджено 25964 випадки Covid-19. Протягом 4 червня отримано 553 повідомлення про нові підтверджені випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 25411

Хворіють 13622

Одужали 11042

Померли 747

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Нагадаємо, станом на ранок 4 червня, у Києві було підтверджено 3210 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 77 людей.

Як повідомлялося, у військовій частині А0105, що знаходиться в Києві, зафіксовано спалах коронавірусу.

У Київській області було зафіксовано 1673 випадки захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 21 особу.