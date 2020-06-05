  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Статистика не радує: за добу у Києві понад 80 нових випадків Covid-19

    • Розсилка
    Після послаблення обмежень у Києві спостерігається зростання захворюваності - Статистика не радує: за добу у Києві понад 80 нових випадків Covid-19
    Після послаблення обмежень у Києві спостерігається зростання захворюваності

    За добу від коронавірусу одужало 27 мешканців Києва

    Станом на ранок 5 червня, у Києві підтверджено 3292 випадки Covid-19.

    Таким чином, за добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 82 особи. За попередню добу збільшення складало 77 осіб. З початку епідемії у Києві одужали 876 людей (за добу 27), померли 73 особи (за добу 4).

    У Київській області зафіксовано 1711 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 38 осіб. За попередню добу збільшення складало 21 особу. Загалом одужали 472 людини, померли – 37.

    Загалом в Україні підтверджено 25964 випадки Covid-19. Протягом 4 червня отримано 553 повідомлення про нові підтверджені випадки. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      25411
    • Хворіють
      13622
    • Одужали
      11042
    • Померли
      747

    Нагадаємо, станом на ранок 4 червня, у Києві було підтверджено 3210 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 77 людей. 

    Як повідомлялося, у військовій частині А0105, що знаходиться в Києві, зафіксовано спалах коронавірусу.

    У Київській області було зафіксовано 1673 випадки захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 21 особу. 

    Київ статистика хвороби епідемія кияни коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ