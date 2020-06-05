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    Директорка столичної школи захворіла на коронавірус

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    У школі №197 у Києві можливий спалах коронавірусу - Директорка столичної школи захворіла на коронавірус
    У школі №197 у Києві можливий спалах коронавірусу

    Директорку школи госпіталізували до лікарні

    Захворювання на коронавірус виявлено в директорки столичної школи №197. Держпродспоживслужба встановлює коло контактних осіб. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Учора до Департаменту освіти надійшла інформація про підтверджений випадок захворювання на коронавірус у директора столичної школи №197. Директора госпіталізували до лікарні», - сказав він.

    Мер зазначив, що в школі працюють понад 120 вчителів, керівників гуртків та технічних працівників. А напередодні директор школи №197 відвідувала районне управління освіти, а також спілкувалася з керівниками шістьох інших шкіл.

    «Три школи, що очолюють директори, які контактували із хворою, є місцями проведення зовнішнього незалежного оцінювання з кількох предметів кожна, - підкреслив мер. - Представники Держпродспоживслужби перевіряють навчальні заклади та управління освіти для встановлення кола контактних осіб. Усі, хто мав контакт з хворою, мають перебувати на самоізоляції».

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      25964
    • Хворіють
      13830
    • Одужали
      11372
    • Померли
      762

    Нагадаємо, станом на ранок 5 червня, у Києві підтверджено 3292 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 82 особи. 

    Віталій Кличко Київ освіта школа епідемія коронавірус
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