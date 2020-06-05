Директорка столичної школи захворіла на коронавірус



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У школі №197 у Києві можливий спалах коронавірусу

Директорку школи госпіталізували до лікарні

Захворювання на коронавірус виявлено в директорки столичної школи №197. Держпродспоживслужба встановлює коло контактних осіб. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Учора до Департаменту освіти надійшла інформація про підтверджений випадок захворювання на коронавірус у директора столичної школи №197. Директора госпіталізували до лікарні», - сказав він.

Мер зазначив, що в школі працюють понад 120 вчителів, керівників гуртків та технічних працівників. А напередодні директор школи №197 відвідувала районне управління освіти, а також спілкувалася з керівниками шістьох інших шкіл.

«Три школи, що очолюють директори, які контактували із хворою, є місцями проведення зовнішнього незалежного оцінювання з кількох предметів кожна, - підкреслив мер. - Представники Держпродспоживслужби перевіряють навчальні заклади та управління освіти для встановлення кола контактних осіб. Усі, хто мав контакт з хворою, мають перебувати на самоізоляції».

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Нагадаємо, станом на ранок 5 червня, у Києві підтверджено 3292 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 82 особи.