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    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли трава та чагарники (фото, відео)

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    Рятувальники чотири години працювали над ліквідацією пожежі - У Києві сталась масштабна пожежа: горіли трава та чагарники (фото, відео)
    Рятувальники чотири години працювали над ліквідацією пожежі
    Фото: ДСНС

    Столичні рятувальники ліквідували займання трав’яного настилу

    У четвер, 6 серпня, сталася пожежа між вул. Заболотного та вул. Комунальною, що у Голосіївському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:48.

    На місці вогнеборці встановили, що на відкритій місцевості горить трав'яний настил та чагарники, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

    О 16:04 пожежу на площі 4 га було локалізовано, а о 17:09 - ліквідовано.

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    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли трава та чагарники (фото, відео)
    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли трава та чагарники (фото, відео)
    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли трава та чагарники (фото, відео)
    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли трава та чагарники (фото, відео)
    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли трава та чагарники (фото, відео)
    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли трава та чагарники (фото, відео)
    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли трава та чагарники (фото, відео)
    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли трава та чагарники (фото, відео)
    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли трава та чагарники (фото, відео)
    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли трава та чагарники (фото, відео)
    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли трава та чагарники (фото, відео)
    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли трава та чагарники (фото, відео)

    На місці пожежі було залучено 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів ДСНС. Також було залучено 2 поливомийних автомобілі від шляхово-експлуатаційного управління Голосіївського району.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    пожежа екологія Київ ДСНС рятувальники
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