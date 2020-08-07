У Києві сталась масштабна пожежа: горіли трава та чагарники (фото, відео)
Столичні рятувальники ліквідували займання трав’яного настилу
У четвер, 6 серпня, сталася пожежа між вул. Заболотного та вул. Комунальною, що у Голосіївському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:48.
На місці вогнеборці встановили, що на відкритій місцевості горить трав'яний настил та чагарники, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.
О 16:04 пожежу на площі 4 га було локалізовано, а о 17:09 - ліквідовано.
На місці пожежі було залучено 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів ДСНС. Також було залучено 2 поливомийних автомобілі від шляхово-експлуатаційного управління Голосіївського району.
Загиблих та травмованих немає.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.