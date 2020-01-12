У Києві сталася жахлива ДТП з вибухом – водій згорів заживо (відео)
Постраждало чотири особи. Всі вони госпіталізовані
Сьогодні о третій годині ночі на бульварі Дружби народів сталося ДТП з пожежею. Авто на швидкості врізалося в стовп і загорілося.
Про це передають джерела «Главкома» у поліції.
Внаслідок аварії постраждало чотири особи. Всі вони госпіталізовані в Київську міську клінічну лікарню №17. Водій загинув, згорів заживо. Троє в реанімації.
Відео опубліковане на сторінці у Facebook dtp.kiev.ua. Перші хвилини після трагедії. Пасажирів витягли свідки до приїзду рятувальників.
Водія затиснуло у авто. Нажаль згорів.
Нагадаємо, з’явилися деталі ДТП у Борисполі, де авто поліції на смерть збило чоловіка.
Як повідомлялося, мікроавтобус із вісьмома українцями потрапив у ДТП у Орловські області, внаслідок якої троє людей загинуло.