  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві сталася жахлива ДТП з вибухом – водій згорів заживо (відео)

    • Розсилка
    У Києві сталася жахлива ДТП з вибухом – водій згорів заживо (відео)
    Фото dtp.kiev.ua

    Постраждало чотири особи. Всі вони госпіталізовані

    Сьогодні о третій годині ночі на бульварі Дружби народів сталося ДТП з пожежею. Авто на швидкості врізалося в стовп і загорілося.

    Про це передають джерела «Главкома» у поліції.

    Внаслідок аварії постраждало чотири особи. Всі вони госпіталізовані в Київську міську клінічну лікарню №17. Водій загинув, згорів заживо. Троє в реанімації.

    Відео опубліковане на сторінці у Facebook dtp.kiev.ua. Перші хвилини після трагедії. Пасажирів витягли свідки до приїзду рятувальників.

    Водія затиснуло у авто. Нажаль згорів.

    Нагадаємо, з’явилися деталі ДТП у Борисполі, де авто поліції на смерть збило чоловіка.

    Як повідомлялося, мікроавтобус із вісьмома українцями потрапив у ДТП у Орловські області, внаслідок якої троє людей загинуло.


    ДТП Київ Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ