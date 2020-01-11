Мікроавтобус із українцями потрапив у ДТП у Росії – є загиблі



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Троє постраждалих перебувають у важкому стані

Мікроавтобус із вісьмома українцями потрапив у ДТП у Орловські області, внаслідок якої троє людей загинуло.

Про це повідомляє ТАСС.

Зазначається, що ДТП сталася на 400-му км автодороги «Крим». Водій Mercedes, який зареєстрований в Україні та перевозив сімох громадян України, в умовах снігопаду виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Renault Megane.

«Унаслідок ДТП водій і пасажир Renault Megane та один пасажир Mercedes загинули. Водій і шестеро пасажирів Mercedes отримали травми різного ступеню», – повідомили рятувальники.

Наразі всі постраждалі госпіталізовані. На місці події працюють працівники дорожнього патруля. Троє постраждалих перебувають у важкому стані, ще троє – у стані середньої тяжкості.

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