З'явилися деталі ДТП у Борисполі, де авто поліції на смерть збило чоловіка



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ДТП сталася в умовах обмеженої видимості Фото: Нацполіція

Аварія сталася на неосвітленій ділянці дороги в той час, коли поліцейські їхали на виконання службового завдання

У Борисполі Київської області патрульний автомобіль на смерть збив чоловіка, який переходив дорогу.

Відповідну інформацію підтвердили у пресслужбі Нацполіції.

Відзначається, що аварія сталася в умовах обмеженої видимості.

Після скоєння ДТП поліцейські відразу на місце події викликали швидку допомогу, слідчо-оперативна група повідомила про подію співробітникам Державного бюро розслідувань.

Зазначено, що аварія сталася на неосвітленій ділянці дороги в той час, коли поліцейські їхали на виконання службового завдання.

«На місці події водій-поліцейський відразу був оглянутий на стан сп'яніння», - зазначає пресслужба.

Так, тіло потерпілого чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Раніше ЗМІ повідомляли, що загиблий чоловік стояв на проїжджій частині біля пішохідного переходу. Саме там і стався наїзд.

Нагадаємо, у місті Біла Церква легковик збив 71-річну бабусю.

10 січня ввечері на вулиці Марини Цвєтаєвої на Троєщині в Києві автомобіль на смерть збив пенсіонера на пішохідному переході. За даними поліції, чоловік переходив проїжджу частину регульованим пішохідним переходом на червоний сигнал світлофора. Після чого, водій виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся ще з двома автівками. Від отриманих травм пішохід помер на місці.