У Києві стартує голосування за проєкти Громадського бюджету

Кошторис Громадського бюджету-2022 складає 200 млн грн

17 серпня в Києві стартує електронне голосування за проєкти Громадського бюджету-2022 (ГБ-6). Останній день голосування припадатиме на 15 вересня. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Кошторис Громадського бюджету-6 складає 200 млн грн. Ці кошти міська влада виділяє для розвитку місцевого самоврядування, демократичних процесів прийняття рішень, громадянської активності та партнерської взаємодії, використовуючи ГБ як інструмент розвитку взаємодії влади з громадськістю. Громадський бюджет спрямований на залучення киян до участі у бюджетному процесі, формування команд громадських проєктів, подання командами громадських проєктів, проведення голосування за проєкти, здійснення контролю за їх реалізацією», – зазначив Поворозник.

За його словами, цього року 815 лідерів команд на ГБ-6 подали 1429 проєктів у різних сферах розвитку міста на загальну суму майже 1 млрд грн. До старту голосування в електронній системі команди залишили активними 1364 проєкти. До голосування допущено 951 проєкт Громадського бюджету-6 на суму понад 592 млн грн. Це майже у 3 рази більше за суму громадського бюджету, яку виділено містом на ініціативи киян.

Поворозник нагадав, що з 2021 року запроваджено нове правило голосування: одна особа має 10 голосів та може проголосувати не більше ніж за 1 громадський проєкт у кожному тематичному блоці. Проголосувати за 10 проєктів ГБ можна на сайті: https://gb.kyivcity.gov.ua.

У ГБ-6 можна було подавати проєкти у двох категоріях: великі, від 1 млн грн. до 3 млн грн, та малі проєкти – від 100 тис. грн до 999 тис. грн.

Із 200 млн грн на реалізацію великих проєктів спрямовується 60% – 120 млн грн, малих проєктів 40% – 80 млн грн. У категорії великих допущено до голосування 231 проєкт на суму понад 374 млн грн, у категорії малих – 720 проєктів на суму 217 млн грн.

Рейтинг, за яким визначаються проєкти-переможці, запроваджується для кожної із категорій та формується за формулою: кількість голосів, які віддані за проєкт, поділені на суму бюджетних коштів, необхідних для реалізації проєкту. Тобто залежно від кошторису проєкту буде визначатися і кількість голосів для перемоги: чим дорожчий проєкт, тим більше потрібно буде набрати голосів.

Найбільше проєктів допущено до голосування в тематиці «Освіта, громадянське суспільство» – 449 проєктів на суму 246,2 млн грн (41,6%), «ЖКГ (комунальне господарство, енергоефективність)» – 193 проєкти на суму 102,8 млн грн (17,4%). Також кияни можуть обрати проєкти для голосування в категоріях: «Екологія» – 90 проєктів на суму 71,5 млн грн (12,1%), «Культура, туризм» – 66 проєктів на суму 61,6 млн грн (10,4%), «Молодь, спорт» – 54 проєкти на суму 33,4 млн грн (5,6%), «Дороги, транспорт» – 34 проєкти на суму 20,3 млн грн (3,4%), «Здоров’я» – 28 проєктів на суму 33,6 млн грн (5,6%), «Соціальний захист, інклюзія» – 19 проєктів на суму 13,3 млн грн (2,2%), «Інформаційні технології (ІТ)» – 14 проєктів на суму 6,7 млн грн (1,1%), «Міжтематичні» – 4 проєкти на суму 2,4 млн грн (0,4%).

Найбільше на голосування пройшло загальноміських проєктів – 187 (19,6% від загальної кількості допущених проектів). Серед районних найбільше проєктів у Дніпровському районі – 109 (11,5%).

Також у лідерах за активністю – Солом’янський район, у якому пройшли на голосування 106 проєктів (11,1%). У Деснянському районі – 100 (10,5%), Шевченківському – 97 проектів (10,2%), в Оболонському та Дарницькому – по 80 (8,4%), у Подільському – 64 (6,7%), Святошинському – 55 (5,7%), у Голосіївському – 54 (5,7%), у Печерському – 19 (2%).

Нагадаємо – для того, аби проголосувати, потрібно зайти на сайт https://gb.kyivcity.gov.ua, натиснути «Переглянути проєкти» та обрати за допомогою фільтрів тематику і локалізацію. Також проекти можна знайти через пошук за номером або назвою. Проголосувати можна за 10 проєктів – по одному в кожній із тематик.

Окрім голосування на сайті ГБ, віддати свій голос за проєкти можна через міський застосунок «Київ Цифровий»: https://kyiv.digital/start.

Проголосувати можуть усі резиденти Києва віком від 16 років та громадяни, що платять податки у столиці. Закликаємо киян не бути байдужими та долучатися до голосування за проєкти ГБ-6.