Перед новим навчальним роком ціни на оренду житла в Києві рвонули вгору

У порівнянні з квітнем 2021 року оренда житла в Києві подорожчала в середньому на 3%

Де в Києві можна зняти найдешевше житло

Напередодні нового навчального року в Києві почали зростати ціни на оренду житла. Найдорожче зняти житло буде в Печерському районі, а найдешевші квартири – в Деснянському. Про це свідчить дослідження порталу OLX, пише UBR.

Довгострокова оренда кімнат і квартир в Києві подорожчала в середньому на 3% в порівнянні з квітнем 2021-го.

Ціни на однокімнатні квартири коливаються від 7 тис. грн (Деснянський район) до 16 тис. грн (Печерськ). Наприклад, однокімнатна квартира у Голосіївському районі обійдеться в 11,5 тис. грн, в Дарницькому та Шевченківському – по 11 тис. В Оболонському та Дніпровському районах – квартири дешевше – по 9 тис. грн.

Двокімнатні квартири коштують від 8 тис. грн. (Троєщина) до 30 тис. грн (Печерськ) на місяць. У Дніпровському та Подільському районах – по 11 тис. грн, на Святошині – 10 тис. грн. Трохи дорожче обійдуться Солом'янка (12 тис. грн) та Оболонь (13 тис. грн).

Найдорожчі трикімнатні квартири також пропонують в Печерському районі – понад 55 тис. грн на місяць. У Шевченківському - 32 тис. грн. А найдешевше квартири здають знову-таки в Деснянському районі – 11 тис. грн.

Що стосується оренди кімнат, то на Троєщині можна зняти приблизно за 3,1 тис. грн на місяць. На Печерську – 7,5 тис. грн, це на 23% більше, ніж навесні. В середньому ж вартість частини квартири в Києві становить 4,5 тис. грн, що на 12% дорожче в порівнянні з весняними місяцями.

Раніше вже повідомлялося, що оренда житла в Києві дорожчає.

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