Бюджет-2022: міністр фінансів дав скупу обіцянку простим українцям
Соціальні виплати у 2022 році зростуть, але дуже несуттєво
Попри позитивну тенденцію із перевиконанням надходжень у бюджет, пообіцяти українцям суттєвого підвищення соцвиплат у наступному році урядовці не можуть. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів міністр фінансів Сергій Марченко.
Рівень соціальних виплат у наступному році залежить від рівня інфляції. «Рівень інфляції плюс два відсотки – це стосується всіх соціальних індикативів. На сьогоднішній момент заплановано саме так, – пояснив урядовець. Нараз можливості бюджету дозволяють створити фінансову «подушку безпеки», але потрібно дотримуватися домовленостей з МВФ.
«Згідно з домовленостями з МВФ, ми маємо наступного року скоротити дефіцит бюджету на 2%. Йдеться про суму близько 60 млрд гривень. На це також треба зважати», – пояснив урядовець.
Якщо обставини сприятимуть перегляду питання, уряд може скоригувати рішення. Водночас в уряді не сподіваються на швидке та безболісне прийняття парламентом бюджету на 2022 рік, повідомив Марченко.
«Парламент може задавати уряду незручні питання з точки зору бюджету. І це може бути дуже складна дискусія, до якої ми маємо готуватись», – пояснив посадовець.
Нагадаємо, міністр фінансів прокоментував ймовірність відставки уряду.
Тим часом у Кабміні готують на розгляд парламенту проєкт закону, що може обкласти українців додатковим податком