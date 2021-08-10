Бюджет-2022: міністр фінансів дав скупу обіцянку простим українцям

Рівень соціальних виплат у наступному році залежить від рівня інфляції

Соціальні виплати у 2022 році зростуть, але дуже несуттєво

Попри позитивну тенденцію із перевиконанням надходжень у бюджет, пообіцяти українцям суттєвого підвищення соцвиплат у наступному році урядовці не можуть. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Рівень соціальних виплат у наступному році залежить від рівня інфляції. «Рівень інфляції плюс два відсотки – це стосується всіх соціальних індикативів. На сьогоднішній момент заплановано саме так, – пояснив урядовець. Нараз можливості бюджету дозволяють створити фінансову «подушку безпеки», але потрібно дотримуватися домовленостей з МВФ.

«Згідно з домовленостями з МВФ, ми маємо наступного року скоротити дефіцит бюджету на 2%. Йдеться про суму близько 60 млрд гривень. На це також треба зважати», – пояснив урядовець.

Якщо обставини сприятимуть перегляду питання, уряд може скоригувати рішення. Водночас в уряді не сподіваються на швидке та безболісне прийняття парламентом бюджету на 2022 рік, повідомив Марченко.

«Парламент може задавати уряду незручні питання з точки зору бюджету. І це може бути дуже складна дискусія, до якої ми маємо готуватись», – пояснив посадовець.

Нагадаємо, міністр фінансів прокоментував ймовірність відставки уряду.

Тим часом у Кабміні готують на розгляд парламенту проєкт закону, що може обкласти українців додатковим податком

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