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    Економіка та фінанси

    Бюджет-2022: міністр фінансів дав скупу обіцянку простим українцям

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    Рівень соціальних виплат у наступному році залежить від рівня інфляції - Бюджет-2022: міністр фінансів дав скупу обіцянку простим українцям
    Рівень соціальних виплат у наступному році залежить від рівня інфляції
    Фото: glavcom.ua

    Соціальні виплати у 2022 році зростуть, але дуже несуттєво

    Попри позитивну тенденцію із перевиконанням надходжень у бюджет, пообіцяти українцям суттєвого підвищення соцвиплат у наступному році урядовці не можуть. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

    Рівень соціальних виплат у наступному році залежить від рівня інфляції. «Рівень інфляції плюс два відсотки – це стосується всіх соціальних індикативів. На сьогоднішній момент заплановано саме так, – пояснив урядовець. Нараз можливості бюджету дозволяють створити фінансову «подушку безпеки», але потрібно дотримуватися домовленостей з МВФ.

    «Згідно з домовленостями з МВФ, ми маємо наступного року скоротити дефіцит бюджету на 2%. Йдеться про суму близько 60 млрд гривень. На це також треба зважати», – пояснив урядовець.

    Якщо обставини сприятимуть перегляду питання, уряд може скоригувати рішення. Водночас в уряді не сподіваються на швидке та безболісне прийняття парламентом бюджету на 2022 рік, повідомив Марченко.

    «Парламент може задавати уряду незручні питання з точки зору бюджету. І це може бути дуже складна дискусія, до якої ми маємо готуватись», – пояснив посадовець.

    Нагадаємо, міністр фінансів прокоментував ймовірність відставки уряду.

    Тим часом у Кабміні готують на розгляд парламенту проєкт закону, що може обкласти українців додатковим податком

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    Теги: МВФ міністр бюджет гроші уряд парламент Сергій Марченко
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    Бюджет-2022: міністр фінансів дав скупу обіцянку простим українцям