Названо дату старту голосування за проєкти Громадського бюджету Києва

Цьогоріч кожен може підтримати десять проєктів Громадського бюджету в різних тематиках

Цьогоріч кожен може підтримати десять проєктів Громадського бюджету в різних тематиках

Голосування триватиме майже місяць

Кияни зможуть підтримати проєкти Громадського бюджету на наступний рік з 17 серпня по 15 вересня шляхом е-голосування. Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

За його словами, сьомий рік поспіль Громадський бюджет є дієвою платформою для реалізації найкращих громадських ініціатив.

Торік 351 проєкт був підтриманий киянами та отримав фінансування з бюджету столиці майже на 170 мільйонів гривень, наразі 51 проєкт вже реалізовано.

«Громадський бюджет є ефективним механізмом розвитку місцевої демократії, адже шляхом голосування кияни підтримують найкращі проєкти, які будуть реалізовані задля перспективного розвитку столиці. Цьогоріч кожен може підтримати не п’ять, а десять проєктів у різних тематиках, голосувати можливо буде, зокрема, у додатку «Київ Цифровий» та на офіційному сайті Громадського бюджету. Аби проєкт потрапив до переліку переможців потрібно набрати мінімум один голос за кожну тисячу гривень запланованого обсягу бюджетних видатків на нього. Наразі проєкти Громадського бюджету на 2022 рік проходять експертизу та чекають на вашу підтримку під час голосування, яке триватиме з 17 серпня по 15 вересня. Міська влада разом із громадою мають працювати пліч опліч аби спільно реалізовувати важливі проєкти задля розбудови європейської столиці», – зазначив Бондаренко.

Заступник міського голови додав, що міська влада підтримує ініціативи громади та допомагає реалізовувати дійсно важливі проєкти для міста у наступних тематиках: освіта та громадянське суспільство, молодь та спорт, культура та туризм, дороги та транспорт, екологія, здоров’я, соціальний захист та інклюзія, інформаційні технології, житлово-комунальне господарство та між тематичні.

Нагадаємо, депутати Київради підтримали поступове збільшення прогнозного обсягу Громадського бюджету Києва в 2022 році до 200 млн грн, а в 2023 році – до 220 млн грн.