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    На Контрактовій площі відбудеться Великий подільський ярмарок (програма)

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    Відвідувачі зможуть купити ексклюзивну хенд-мейд продукцію українських майстрів - На Контрактовій площі відбудеться Великий подільський ярмарок (програма)
    Відвідувачі зможуть купити ексклюзивну хенд-мейд продукцію українських майстрів

    На відвідувачів чекать майстер-класи, продаж хенд-мейд продукції, музичні виступи

    У столиці для популяризації народної творчості, ремесел і традиційної української кухні 8 та 9 червня, 31 серпня, 1 вересня із 10:00 до 22:00 триватиме Великий подільській ярмарок «Київські Контракти». Його програму затверджено розпорядженням Київської міської держадміністрації № 930.

    Усі події ярмарку відбуватимуться на Контрактовій площі та вулиці Петра Сагайдачного – на пішохідному відрізку вулиці від будинку №16 до №24 на парному боці та від будинку №29 до будинку №41 на непарному.

    Зокрема, відвідувачі зможуть купити ексклюзивну хенд-мейд продукцію українських майстрів, взяти участь у різноманітних майстер-класах, побачити музичні виступи тощо.

    Монтаж конструкцій та обладнання, необхідного для організації та проведення ярмарку, здійснюватиметься:

    • 7 червня – із 20:00 до 07:00 8 червня;
    • 30 серпня із 20:00 до 07:00 31 серпня.

    Демонтаж має завершитися:

    • 9 червня – із 23:00 до 07:00 10 червня;
    • 1 вересня – із 23:00 до 07:00 2 вересня.

    Програма культурно-масових заходів під час проведення тематичного ярмарку  «Великий подільський ярмарок «Київські контракти»

     

    Дата проведення

    Час проведення

    Найменування заходу

    08.06

    31.08

    10:00 – 11:00

     

    Відкриття «Великого Подільського ярмарку «Київські контракти»

    08-09.06

    31.08

    01.09

    10:00 – 21:00

     

    Продаж продовольчих і непродовольчих товарів, ексклюзивної хенд-мейд продукції українських майстрів

    08-09.06

    31.08

    01.09

    12:00 – 18:00

     

    Майстер-класи із гончарства, плетіння виробів з бісеру, художнього розпису одягу, виробництва карамелі, соломоплетіння, народної вишивки, ткацтва на верстатах ручної роботи, з латинських танців

    08-09.06

    31.08

    01.09

    16:00 – 21:00

     

    Виступи музичних виконавців: ТамДеМи, VNOCHI, Le coeur, Марина Захарченко, Інесса Бурдейна, школа ді-джеїв

    09.06

    01.09

    21:00 – 22:00

     

    Закриття «Великого Подільського ярмарку «Київські контракти»

    Також іншим розпорядженням КМДА підтримано проведення на Контрактовій площі, 2 тематичного ярмарку «ХІ Всеукраїнський ярмарок органічних продуктів».

    14 вересня з 10:00 до 20:00, крім продажу органічних продуктів, там передбачені концертна програма, виступи творчих колективів – стипендіатів БО «Президентський фонд «Україна» та різноманітні конкурси.

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