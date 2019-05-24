На Контрактовій площі відбудеться Великий подільський ярмарок (програма)



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Відвідувачі зможуть купити ексклюзивну хенд-мейд продукцію українських майстрів

На відвідувачів чекать майстер-класи, продаж хенд-мейд продукції, музичні виступи

У столиці для популяризації народної творчості, ремесел і традиційної української кухні 8 та 9 червня, 31 серпня, 1 вересня із 10:00 до 22:00 триватиме Великий подільській ярмарок «Київські Контракти». Його програму затверджено розпорядженням Київської міської держадміністрації № 930.

Усі події ярмарку відбуватимуться на Контрактовій площі та вулиці Петра Сагайдачного – на пішохідному відрізку вулиці від будинку №16 до №24 на парному боці та від будинку №29 до будинку №41 на непарному.

Зокрема, відвідувачі зможуть купити ексклюзивну хенд-мейд продукцію українських майстрів, взяти участь у різноманітних майстер-класах, побачити музичні виступи тощо.

Монтаж конструкцій та обладнання, необхідного для організації та проведення ярмарку, здійснюватиметься:

7 червня – із 20:00 до 07:00 8 червня;

30 серпня із 20:00 до 07:00 31 серпня.

Демонтаж має завершитися:

9 червня – із 23:00 до 07:00 10 червня;

1 вересня – із 23:00 до 07:00 2 вересня.

Програма культурно-масових заходів під час проведення тематичного ярмарку «Великий подільський ярмарок «Київські контракти»

Дата проведення Час проведення Найменування заходу 08.06 31.08 10:00 – 11:00 Відкриття «Великого Подільського ярмарку «Київські контракти» 08-09.06 31.08 01.09 10:00 – 21:00 Продаж продовольчих і непродовольчих товарів, ексклюзивної хенд-мейд продукції українських майстрів 08-09.06 31.08 01.09 12:00 – 18:00 Майстер-класи із гончарства, плетіння виробів з бісеру, художнього розпису одягу, виробництва карамелі, соломоплетіння, народної вишивки, ткацтва на верстатах ручної роботи, з латинських танців 08-09.06 31.08 01.09 16:00 – 21:00 Виступи музичних виконавців: ТамДеМи, VNOCHI, Le coeur, Марина Захарченко, Інесса Бурдейна, школа ді-джеїв 09.06 01.09 21:00 – 22:00 Закриття «Великого Подільського ярмарку «Київські контракти»

Також іншим розпорядженням КМДА підтримано проведення на Контрактовій площі, 2 тематичного ярмарку «ХІ Всеукраїнський ярмарок органічних продуктів».

14 вересня з 10:00 до 20:00, крім продажу органічних продуктів, там передбачені концертна програма, виступи творчих колективів – стипендіатів БО «Президентський фонд «Україна» та різноманітні конкурси.