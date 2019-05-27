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    У Києві судитимуть аферисток, які надавали «липові» туристичні послуги

    • Розсилка
    У Києві судитимуть аферисток, які надавали «липові» туристичні послуги

    Шахрайки ошукали людей на 2 млн грн

    Київською місцевою прокуратурою № 2 скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох зловмисниць, які під приводом надання туристичних послуг заволоділи коштами громадян на суму 2 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    Під час досудового розслідування до правоохоронних органів столиці звернулося 39 громадян, які оплатили путівки одному з туристичних агентств, однак послуги так і не отримали.

    «Як виявилось, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих зловмисниці заздалегідь винайняли офісне приміщення у столиці та облаштували його під туристичне агентство. Клієнтам пропонувались подорожі до Єгипту, Туреччини, Кіпру та Еміратів. Надалі під приводом бронювання поїздок зловмисниці підписували з потерпілими договір про надання туристичних послуг та видавали касовий ордер про отримання грошових коштів. Однак у подальшому будь-яких дій з організації цих поїздок не здійснювали і документи для подорожей клієнтам не видавали», - розповіли в прокуратурі.

    Дії обвинувачених кваліфіковано за ч.4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах).

    За вчинене зловмисницям загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

    Раніше столичні правоохоронці припинили діяльність злочинного угрупування, учасники якого шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян під приводом працевлаштування в країнах Європи.

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