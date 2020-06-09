У Києві судитимуть чоловіка, який виготовляв та збував фальсифіковані ліки



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Під час обшуків вилучено понад триста ампул фальсифікованого медпрепарату Фото: Прокуратура Києва

Держлікслужба перевірить працівників медичних закладів, які рекомендували хворим звертатись до підозрюваного

Працівниками Служби безпеки України та Державної фіскальної служби завершено досудове розслідування відносно жителя Херсонщини, який налагодив виготовлення та збут лікарських засобів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Встановлено, що упродовж 2017-2018 років за сприяння інших осіб, діючи на території міста Київ та декількох областей, підозрюваний здійснював виготовлення та збут фальсифікованих лікарських засобів, які, зокрема, використовуються у педіатричній практиці», - розповіли у прокуратурі.

Під час санкціонованих судом обшуків вилучено понад триста ампул фальсифікованого медпрепарату, а також документи та речі, які свідчать про здійснення підозрюваним реалізації цих препаратів за рекомендаціями лікарів різних медичних закладів.

За результатами розслідування обвинувальний акт за ч. 2 ст. 321-1 КК України (фальсифікація лікарських засобів) скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Також столичною прокуратурою ініційовано проведення перевірок Держлікслужбою України працівників медичних закладів, які рекомендували хворим звертатись до підозрюваного щодо придбання вказаних медичних препаратів.