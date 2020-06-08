Вчені знайшли ліки від важкої форми коронавірусу



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Вчені виявили, що акалабрутініб може лікувати важку форму коронавірусу

Акалабрутініб до цього застосовувався проти злоякісних захворювань крові

Американські вчені знайшли новий препарат, здатний врятувати пацієнтів від важкої форми коронавірусної інфекції. Акалабрутініб до цього застосовувався проти злоякісних захворювань крові.

Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Science Immunology.

Випробування за участю 19 тяжкохворих пацієнтів (вісім з них були поміщені на штучну вентиляцію легенів) продемонстрували, що акалабрутініб блокує білок тирозинкіназу Брутона (ВТК), зменшуючи ризик респіраторного дистресу і знижуючи надактивну імунну відповідь.

Однак цей ефект повинен бути перевірений в рандомізованих контрольованих клінічних дослідженнях, також необхідних для визначення безпечної дози.

ВТК необхідний для нормальної роботи імунітету і роботи макрофагів, які виділяють прозапальні сигнальні молекули цитокіни. Цитокіни діють як посередники, що допомагають регулювати захисні реакції організму при попаданні інфекції.

Однак при важкій формі Covid-19 може відбуватися надлишковий викид цитокінів, що сприяє порушенню функцій легень. Цей стан називають цитокіновим штормом, і в даний час не існує перевірених стратегій лікування цієї стадії хвороби.

Коронавірус в Україні

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Померли 788

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Нагадаємо, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).