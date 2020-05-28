«Дарниця» призупинила виробництво гідроксихлорохіну для лікування Covid-19



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Зазначається, що у разі потреби «Дарниця» готова до випуску цього препарату для пацієнтів, хворих на ревматоїдний артрит та системний червоний вовчак

Фармацевтична компанія «Дарниця» призупинила проєкт з виробництва препарату гідроксихлорохін для лікування Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Вчені Дарниці уважно стежать за авторитетними медичними дослідженнями та беруть до уваги світову наукову думку, оскільки безпека пацієнтів та наукова доцільність є безумовним пріоритетом для компанії. Відтак компанія призупинила проєкт з виробництва препарату гідроксихлорохін для лікування Covid-19», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі потреби «Дарниця» готова до випуску цього препарату для пацієнтів, хворих на ревматоїдний артрит та системний червоний вовчак.

Як повідомлялося, вчені виявили зростання кількості летальних випадків серед госпіталізованих пацієнтів з Covid-19, які приймали гідроксихлорохін та хлорохін. Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила випробування цих препаратів.

Раніше повідомлялось, в Україні почнуть виробляти «експериментальний препарат» проти короновірусу, який дає побічні ефекти.

Нагадаємо, що колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун рознесла в пух і прах схему лікування Covid-19, затверджену МОЗ. Зокрема, вона зазначила, що гідроксилхлорін та хлорохін — це препарати, які застосовуються для лікування малярії та певних запальних станів. Хлорохін здебільшого застосовується для лікування малярії, а гідроксихлорохін застосовується для лікування ревматоїдного артриту чи системного червоного вовчака.

«Обидва препарати показували ефективність щодо вірусів SARS-CoV і SARS-CoV-2, але лише в дослідженнях in vitro (в пробірці). Поки є одне клінічне випробування препаратів в комбінації з азитроміцином. На результати цього дослідження покладатися небезпечно, воно дуже критикується», - підсумувала Супрун.

За даними Worldometer, станом на середину дня 28 травня у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 становить 5 813 300, із них 357 896 летальних, одужало 2 515 006 осіб.

В Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки Covid-19. За добу - 477 нових випадків. Загалом в Україні одужали 8439 людей, 669 летальних випадків.

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