На Харківщині СБУ завадила незаконним поставкам ліків та медзасобів до ОРДЛО



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Співробітники СБУ затримали зловмисницю у Харкові під час спроби відправки чергової партії медичної продукції Фото: пресцентр СБУ

Місцева мешканка організувала поставки продукції до тимчасово окупованих районів Донецької області на адресу структурних підрозділів фейкового «міністерства охорони здоров’я ДНР»

На Харківщині Служба безпеки України викрила факти незаконних поставок ліків та захисних медичних засобів до терористичної організації «ДНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За версією слідства органів безпеки, місцева мешканка організувала поставки продукції до тимчасово окупованих районів Донецької області на адресу структурних підрозділів фейкового «міністерства охорони здоров’я ДНР».

Зловмисниця отримувала замовлення від представників так званого «МОЗ ДНР» на необхідні їм медичні засоби. Вона закуповувала їх в офіційних аптечних мережах та у контрафактних виробників на Харківщині, після чого переправляла до лінії розмежування під виглядом гуманітарної допомоги. Потім лікарські засоби дрібними партіями кур’єри перевозили на тимчасово окуповані території.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у Харкові під час спроби відправки чергової партії медичної продукції.

Правоохоронці вилучили лікарські засоби, захисні маски, медичні матеріали та засоби дезінфекції.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для перевірки можливої причетності виробників та постачальників медичної продукції, у тому числі контрафактної, до фактів фінансування сепаратизму. Операція із викриття та затримання зловмисниці відбувалася під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.