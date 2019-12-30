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    У Києві судитимуть чоловіка за вбивство собаки

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    У Києві судитимуть чоловіка за вбивство собаки

    Киянину загрожує покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

    У столиці перед судом постане 36-річний киянин, який убив ножем собаку знайомої жінки.

    Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Києва.

    Інцидент стався у Деснянському районі міста.

    «Підозрюваний на ґрунті неприязних відносин з власницею собаки кухонним ножем завдав тварині потужний удар в область черевної порожнини. Внаслідок отриманої травми тварина померла», — йдеться у повідомленні.

    Щодо чоловіка порушили справу за статтею 299 (Жорстоке поводження з тваринами, що відноситься до хребетних, вчиненого умисно, що призвело до загибелі тварини) Кримінального кодексу.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

    прокуратура Київ вбивство тварини
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