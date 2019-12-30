У Києві судитимуть чоловіка за вбивство собаки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Киянину загрожує покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

У столиці перед судом постане 36-річний киянин, який убив ножем собаку знайомої жінки.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Києва.

Інцидент стався у Деснянському районі міста.

«Підозрюваний на ґрунті неприязних відносин з власницею собаки кухонним ножем завдав тварині потужний удар в область черевної порожнини. Внаслідок отриманої травми тварина померла», — йдеться у повідомленні.

Щодо чоловіка порушили справу за статтею 299 (Жорстоке поводження з тваринами, що відноситься до хребетних, вчиненого умисно, що призвело до загибелі тварини) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до трьох років.