У Голосієві патрульні ганяли по дорозі за поні (відео)



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Поліцейський намагався спіймати поні Фото: скріншот відео

Ймовірно, поні втік із парку

Сьогодні, 31 липня, у Голосіївському районі Києва патрульний поліцейський намагався зловити поні, що бігав по дорозі.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Киев автомобильный» у Facebook.

Очевидці вважають, що тварина втекла з парку, де на ній катають дітей.

Пізніше стало відомо, що поні таки зловили. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

До слова, у червні цього року під Адміністрацією президента відбулася акція проти експлуатації тварин у цирках.