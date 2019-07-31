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    У Голосієві патрульні ганяли по дорозі за поні (відео)

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    Поліцейський намагався спіймати поні - У Голосієві патрульні ганяли по дорозі за поні (відео)
    Поліцейський намагався спіймати поні
    Фото: скріншот відео

    Ймовірно, поні втік із парку

    Сьогодні, 31 липня, у Голосіївському районі Києва патрульний поліцейський намагався зловити поні, що бігав по дорозі.

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Киев автомобильный» у Facebook.

    Очевидці вважають, що тварина втекла з парку, де на ній катають дітей.

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    Пізніше стало відомо, що поні таки зловили. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    До слова, у червні цього року під Адміністрацією президента відбулася акція проти експлуатації тварин у цирках.

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