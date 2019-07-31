У Голосієві патрульні ганяли по дорозі за поні (відео)
Поліцейський намагався спіймати поні
Фото: скріншот відео
Ймовірно, поні втік із парку
Сьогодні, 31 липня, у Голосіївському районі Києва патрульний поліцейський намагався зловити поні, що бігав по дорозі.
Про це повідомляється на сторінці спільноти «Киев автомобильный» у Facebook.
Очевидці вважають, що тварина втекла з парку, де на ній катають дітей.
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Пізніше стало відомо, що поні таки зловили. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
До слова, у червні цього року під Адміністрацією президента відбулася акція проти експлуатації тварин у цирках.