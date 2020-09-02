У Києві судитимуть групу «чорних лісорубів»



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Злочинці вирубували дерева на території Києва Фото ілюстративне

За кожне незаконно вирубане дерево учасники групи отримували близько $100

Київські слідчі скерували до суду обвинувальний акт відносно чотирьох членів злочинної групи, що здійснювала незаконну вирубку дерев.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, у лютому цього року оперативники управління стратегічних розслідувань у Києві, слідчі слідчого управління столичної поліції за процесуального керівництва прокуратури затримали осіб під час транспортування незаконно порубаної деревини.

В ході досудового розслідування задокументовано незаконну діяльність організованої злочинної групи, до складу якої входило четверо осіб, три з яких - жителі Рівненської області, та один – житель Волинської області.

Група діяла на території Києва у відповідності до чітко розробленого плану. За кожну незаконну порубку дерев породи дуб учасники отримували близько 100 доларів США.

На даний час обвинувальний акт відносно чотирьох членів злочинної групи направлено на розгляд суду за ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.