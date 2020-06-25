Україна перевірить факти про незаконну вирубку дерев у Карпатах для IKEA



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Дослідження мало на меті підірвати довіру до однієї з найавторитетніших систем лісової сертифікації у світі та дестабілізувати ситуацію в лісовій галузі України - Заблоцький

Глава Держлісагентства підписав наказ про проведення протягом двох тижнів ретельної перевірки Великобичківського лісгоспу

У Державному агентстві лісових ресурсів пообіцяли перевірити факти, викладені у розслідуванні організації Earthsight про нібито незаконну рубку дерев у Карпатах, з яких потім шведська компанія IKEA виробляє свою продукцію. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Глава Держлісагентства Андрій Заблоцький підписав наказ про проведення протягом двох тижнів ретельної перевірки Великобичківського лісгоспу.

Водночас він наголосив, що нове розслідування в більшості дублює дослідження дворічної давнини.

«Зокрема, у новому звіті Earthsight повторює своє попереднє твердження щодо незаконності призначень санітарних рубок в Україні. Попередній висновок Earthsight був зроблений на основі аналізу 18 ділянок. Після оприлюднення цієї інформації Держлісагентство зробило детальний аналіз цієї інформації. Виявилось, що з цих 18 ділянок Earthsight аналізувала лише 4 ділянки, відведені під санітарну рубку, всі інші були проаналізовані через рік і більше після рубки, або аналізувались ділянки, на яких рубка взагалі ніколи не була проведена. Результати обстеження цих нібито 18 ділянок було екстрапольовано на національний рівень та таким чином визначено загальний показник», — стверджує Заблоцький.

Також він каже, що для об'єктивності подібних досліджень має бути дотримана низка вимог:

залучення фахівців;

надана інформація про склад міжнародних та вітчизняних експертів;

інформація про фінансування і замовника такого дослідження.

«Жодного пункту не було дотримано», — наголосили у відомстві.

«Не випадково й те, що інформація публікується в момент виходу компанії ІКЕА на ринок України. До речі, український виробник меблів для IKEA вже заявив, що екостільці «Тер'є», про які йдеться в дослідженні, вони навіть не виробляють. Переконаний, що дослідження мало на меті підірвати довіру до однієї з найавторитетніших систем лісової сертифікації у світі та дестабілізувати ситуацію в лісовій галузі України», — підсумував Заблоцький.

Як повідомлялося, громадська організація Earthsight оприлюднила розслідування, в якому ідеться, що IKEA продає у своїх магазинах стільці, які виготовляють з українського бука, незаконно вирубаного в Карпатах.

У шведській компанії IKEA пообіцяли перевірити мережу поставок сировини.

Нагадаємо, IKEA 14 травня офіційно запустила можливість замовлення товарів з інтернет-магазину в Україні, а також відкрила пункти видачі в київських ТЦ Auchan Rive Gauche і ТЦ Metro Cash & Carry.

25 травня шведська компанія IKEA тимчасово обмежила можливість оформляти нові замовлення в українському інтернет-магазині.

На початку червня повідомлялося, що ІКЕА може відновити роботу свого інтернет-магазини в Україні 8 червня.

ІКЕА досі вирішує технічні проблеми онлайн-магазину в Україні.