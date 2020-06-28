На Закарпатті посадовців лісгоспу звинуватили у вирубці більше 400 дерев породи бук
Три мільйони гривень збитків через службову недбалість. Посадовці лісгоспу постануть перед судом
До суду скеровано обвинувальний акт відносно двох колишніх службових осіб одного із державних лісогосподарських підприємств Закарпатської області. Вони обвинувачуються у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Львові.
Слідством встановлено, що посадові особи неналежно виконували покладені на них обов’язки чим допустили незаконну порубку понад 400 дерев породи бук на ввіреній їм території. Внаслідок чого державі завдано збитків на суму понад 3 мільйони гривень.
Нагадаємо, у Державному агентстві лісових ресурсів пообіцяли перевірити факти, викладені у розслідуванні організації Earthsight про нібито незаконну рубку дерев у Карпатах, з яких потім шведська компанія IKEA виробляє свою продукцію.
Як повідомлялося, громадська організація Earthsight оприлюднила розслідування, в якому ідеться, що IKEA продає у своїх магазинах стільці, які виготовляють з українського бука, незаконно вирубаного в Карпатах. У шведській компанії IKEA пообіцяли перевірити мережу поставок сировини.