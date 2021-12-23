У Києві судитимуть ізраїльтянина за бійку в метро

Чоловіку загрожує до семи років в’язниці

У Києві перед судом постане іноземець за хуліганські дії у вагоні столичного метро. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Інцидент трапився наприкінці вересня цього року у вагоні метро між станціями «Печерська» та «Кловська». Тоді до чергового поліцейського звернулася пасажирка та повідомила, що у вагоні метро зробила зауваження невідомому, який нецензурно висловлювався та порушував громадський порядок. У результаті 43-річна киянка отримала удар в обличчя, а коли порушника намагався заспокоїти інший пасажир, то він почав розмахувати пістолетом, після чого втік.

Поліцейські поспілкувалися зі свідками події, переглянули записи з камер відеонагляду та розпочали пошуки чоловіка.

«Ми провели комплекс оперативно-розшукових заходів і протягом доби затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився громадянин іншої країни, 1989 року народження. В орендованому помешканні фігуранта ми провели невідкладний обшук та вилучили пістолет. У подальшому експерти встановили, що це – пневматична зброя», – розповів заступник начальника управління поліції в метрополітені Олексій Журавель.

Під час обшуку у помешканні іноземця правоохоронці вилучили пістолет. Фото: Нацполіція

Слідчі за погодженням із Подільською окружною прокуратурою повідомили іноземцю про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Районний суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі скерували обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження до суду для розгляду справи по суті. Фігуранту загрожує до семи років ув’язнення.

Раніше «Главком» повідомляв, що 32-річний ізраїльтянин Йосеф Бен-Шимуль, який перебуває в Україні у статусі туриста, звинувачується у побитті пасажирів київського метрополітену. Інцидент стався у вересні 2021 року.

Бен-Шимуль перед засіданням суду в Києві. Фото: Вести

За версією ізраїльського туриста, конфлікт у поїзді київського метро почався з того, що пасажирка вдарила його, крикнувши Йосефу, що він загороджує їй прохід. У відповідь ізраїльтянин штовхнув жінку. На допомогу їй кинулися кілька пасажирів, які почали бити Бен-Шимуля. Той витяг монтажний пістолет, який використовується для забивання цвяхів, і вибіг із вагона.