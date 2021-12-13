Під Києвом затримано молодика, що тероризував своїх сусідів (фото, відео)

Дебоширу загрожує до п’яти років позбавлення волі

Чоловік задув газом сусідів і поліцейських, вибивав двері, трощив майно

У Вишгороді поліція затримала влаштував погром у багатоповерхівці та розпилив газ у бік мешканців будинку та поліцейських під час виклику. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Наполіції в Київській області.

Так, 11 грудня близько 14 години до поліції надійшли повідомлення про те, що у місті Вишгород чоловік спочатку вибивав двері сусідам, а згодом кинувся у бійку.

На місце події прибули працівники відділу реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції.

Як поліцейські постукали до квартири чоловіка, відносно якого надійшли скарги, як останній відчинив двері та розпилив газовим балончиком у бік мешканців будинку та правоохоронців. Сусіди та правоохоронці отримали хімічні опіки очей. Проте, наразі їх здоров’ю нічого не загрожує.

«Як з’ясувалось, за останній рік вишгородський лиходій неодноразово тероризував сусідів, ходив з ножем напідпитку, нападав на перехожих з фарбою, або кидав каміння», – розповів начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

36-річного місцевого жителя затримали працівники полку поліції особливого призначення. За місцем проживання проведено санкціонований обшук, у ході якого вилучено два газових балончики.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, в Обухові чоловік через ревнощі побив битою автомобіль суперника.

Нещодавно у селі Зіркачі Обухівського району місцевий мешканець забив до смерті сусіда під час розпивання з ним алкогольних напоїв.