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    Під Києвом затримано молодика, що тероризував своїх сусідів (фото, відео)

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    Дебоширу&nbsp;загрожує до п&rsquo;яти років позбавлення волі - Під Києвом затримано молодика, що тероризував своїх сусідів (фото, відео)
    Дебоширу загрожує до п’яти років позбавлення волі
    фото: Андрій Нєбитов/Facebook

    Чоловік задув газом сусідів і поліцейських, вибивав двері, трощив майно

    У Вишгороді поліція затримала влаштував погром у багатоповерхівці та розпилив газ у бік мешканців будинку та поліцейських під час виклику. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Наполіції в Київській області.

    Так, 11 грудня близько 14 години до поліції надійшли повідомлення про те, що у місті Вишгород чоловік спочатку вибивав двері сусідам, а згодом кинувся у бійку.

    На місце події прибули працівники відділу реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції.

    Як поліцейські постукали до квартири чоловіка, відносно якого надійшли скарги, як останній відчинив двері та розпилив газовим балончиком у бік мешканців будинку та правоохоронців. Сусіди та правоохоронці отримали хімічні опіки очей. Проте, наразі їх здоров’ю нічого не загрожує.

    «Як з’ясувалось, за останній рік вишгородський лиходій неодноразово тероризував сусідів, ходив з ножем напідпитку, нападав на перехожих з фарбою, або кидав каміння», – розповів начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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    Під Києвом затримано молодика, що тероризував своїх сусідів (фото, відео)
    Під Києвом затримано молодика, що тероризував своїх сусідів (фото, відео)
    Під Києвом затримано молодика, що тероризував своїх сусідів (фото, відео)
    Під Києвом затримано молодика, що тероризував своїх сусідів (фото, відео)
    фото: Андрій Нєбитов/Facebook

    36-річного місцевого жителя затримали працівники полку поліції особливого призначення. За місцем проживання проведено санкціонований обшук, у ході якого вилучено два газових балончики.

    Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

    Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, в Обухові чоловік через ревнощі побив битою автомобіль суперника.

    Нещодавно у селі Зіркачі Обухівського району місцевий мешканець забив до смерті сусіда під час розпивання з ним алкогольних напоїв.

    Теги: Національна поліція України кримінал бійка Київщина злочин
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    Під Києвом затримано молодика, що тероризував своїх сусідів (фото, відео)