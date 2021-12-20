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    У Києві судитимуть студента, що встановив камеру в жіночому гуртожитку вишу

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    Камеру відеоспостереження в душі гуртожитку встановив студент другого курсу - У Києві судитимуть студента, що встановив камеру в жіночому гуртожитку вишу

    Камеру відеоспостереження в душі гуртожитку встановив студент другого курсу

    фото: segodnya.ua

    Поліцейські направили матеріали справи разом із обвинувальним актом до суду

    Дізнавачі столичної поліції завершили досудове розслідування відносно молодика, який встановив відеокамеру у душі жіночого гуртожитку Київського політехнічного інституту. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    У ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів правоохоронці з’ясували, що до вчинення даного правопорушення причетний студент цього ж закладу освіти. Поліцейські розшукали фігуранта, аби встановити мотиви вчинку.

    Затриманий – уродженець Одещини, 2003 року народження, який пояснив, що здійснював відеозйомку для власного використання.

    Дізнавачі Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності приватного життя, а саме незаконне збирання, зберігання, конфіденційної інформації про особу). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

    Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду справи по суті.

    Після рішення суду усі вилучені відеоматеріали будуть знищені у встановленому законодавством порядку.

    Раніше депутатка Інна Совсун повідомила, що в жіночій душовій гуртожитку КПІ встановили відеоспостереження.

    Відеоспостереження помітили 28 жовтня в душі жіночого гуртожитку №7 КПІ. Як з'ясувалося, це зробив студент другого курсу – він випадково зняв своє обличчя, коли тестував камеру.

    За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 182 частина перша – порушення недоторканності приватного життя.

    Теги: Національна поліція України Київ суд кримінал вуз студенти
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    У Києві судитимуть студента, що встановив камеру в жіночому гуртожитку вишу