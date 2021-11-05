Поліція та студмістечко столичного вишу відреагували на скандал через камеру в жіночому душі

Дівчата помітили камеру, викликали поліцію та написали заяву, однак завідувачка гуртожитку називає це «цькуванням»

У гуртожитку Київського політехнічного інституту (КПІ) в жіночій душовій виявили камеру відеоспостереження. Як пише видання «Сегодня», відеоспостереження помітили ще 28 жовтня в душі жіночого гуртожитку №7 КПІ. Як з'ясувалося, це зробив студент другого курсу – він випадково зняв своє обличчя, коли тестував камеру.

Коли дівчата помітили камеру, в гуртожиток викликали поліцію та написали заяву на хлопця. У свою чергу, завідувачка гуртожитку, яка спочатку обіцяла тримати справу на контролі, тепер закликає дівчат «вгамуватися». Вона вважає, що вимагати притягти зловмисника до відповідальності – це цькування. Жінка звинувачує студенток у тому, що вони нібито більше цікавляться матеріальною компенсацією, аніж покаранням, а також шантажує, що притягатиме до відповідальності за куріння, пише ЗМІ.

У свою чергу, в студмістечку вишу заявили, що така зйомка без згоди є злочином.

колаж: segodnya.ua

«Комендант гуртожитку намагається знецінювати проблему: порівнює зйомку в душовій з курінням; стверджує, що студентки більше цікавляться матеріальною компенсацією, ніж справедливим розглядом справи. Але це неправда. У цій ситуації важливо публічно відстояти право на недоторканність особистого життя та безпеку, а замовчування – крок у зворотному напрямку», – сказано в заяві.

Водночас у поліції заявили, що з цієї нагоди триває перевірка.

«З приводу цієї події в КПІ відкрито кримінальне провадження за статтею 182 частина перша – порушення недоторканності приватного життя. Наразі слідчі проводять усі необхідні слідчі дії. Результати будуть у понеділок. Особу підозрюваного встановлено, його поки не затримано. Збирається вся доказова база для оголошення підозри», – кажуть у поліції Солом'янського району.

Відзначимо, що санкція статті передбачає штраф від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи терміном до двох років, або арешт терміном до шести місяців, або обмеження волі терміном до трьох років.

Раніше депутатка Інна Совсун повідомила, що в жіночій душовій гуртожитку КПІ встановили відеоспостереження.

Як повідомлялося, нещодавно в гуртожитку по вул. Євгена Харченка, 22 у Дарницькому районі столиці студентка закувала себе в металеві браслети та самостійно не могла їх зняти.