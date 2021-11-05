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    Скандал у столичному виші: в жіночій душовій виявили камеру

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    Відеокамеру було виявлено в душовій гуртожитку №7 КПІ - Скандал у столичному виші: в жіночій душовій виявили камеру
    Відеокамеру було виявлено в душовій гуртожитку №7 КПІ
    фото: КПІ

    Комендантка гуртожитку вимагає від студенток «вгомонитися»

    Нещодавно в жіночій душовій гуртожитку №7 Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського знайшли камеру. Коли файли відновлювали, вдалося встановити особу того, хто це організував. Студент другого курсу зняв своє ж обличчя, коли тестував камеру. За цей час він встиг записати кілька відео. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook народна депутатка Інна Совсун.

    На місце було викликано наряд поліції, на хлопця написали заяву.

    Завідувачка гуртожитку спочатку обіцяла тримати справу на контролі, а тепер закликає дівчат, які хочуть написати колективну заяву, «вгомонитися».

    «Комендантка стверджує, що всі мають переглянути свої вчинки. На її думку, вимагати покарання для порушника – це боулінг. Звинувачує студенток, що вони більше цікавляться матеріальною компенсацією, ніж покаранням, шантажує, що притягатиме до відповідальності за куріння», – розповіла Совсун.

    Депутатка має намір направити депутатське звернення, щоб добитися розслідування, зокрема і щодо дій комендантки гуртожитку. «Студента мають, як мінімум, відрахувати. Адміністрація має вибачитися перед студентками за те, що таке в принципі стало можливим», – вважає Совсун.

    Також, на її думку, українське законодавство потрібно вдосконалювати, щоб порушник поніс покарання, співмірне із завданою шкодою.

    Як повідомлялося, нещодавно в гуртожитку по вул. Євгена Харченка, 22 у Дарницькому районі столиці студентка закувала себе в металеві браслети та самостійно не могла їх зняти.

    Теги: Київ вуз студенти скандал розслідування Інна Совсун
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    Скандал у столичному виші: в жіночій душовій виявили камеру