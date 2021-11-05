Скандал у столичному виші: в жіночій душовій виявили камеру

Комендантка гуртожитку вимагає від студенток «вгомонитися»

Нещодавно в жіночій душовій гуртожитку №7 Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського знайшли камеру. Коли файли відновлювали, вдалося встановити особу того, хто це організував. Студент другого курсу зняв своє ж обличчя, коли тестував камеру. За цей час він встиг записати кілька відео. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook народна депутатка Інна Совсун.

На місце було викликано наряд поліції, на хлопця написали заяву.

Завідувачка гуртожитку спочатку обіцяла тримати справу на контролі, а тепер закликає дівчат, які хочуть написати колективну заяву, «вгомонитися».

«Комендантка стверджує, що всі мають переглянути свої вчинки. На її думку, вимагати покарання для порушника – це боулінг. Звинувачує студенток, що вони більше цікавляться матеріальною компенсацією, ніж покаранням, шантажує, що притягатиме до відповідальності за куріння», – розповіла Совсун.

Депутатка має намір направити депутатське звернення, щоб добитися розслідування, зокрема і щодо дій комендантки гуртожитку. «Студента мають, як мінімум, відрахувати. Адміністрація має вибачитися перед студентками за те, що таке в принципі стало можливим», – вважає Совсун.

Також, на її думку, українське законодавство потрібно вдосконалювати, щоб порушник поніс покарання, співмірне із завданою шкодою.

Як повідомлялося, нещодавно в гуртожитку по вул. Євгена Харченка, 22 у Дарницькому районі столиці студентка закувала себе в металеві браслети та самостійно не могла їх зняти.